Rolls-Royce Black Badge Cullinan Blue Shadow: Crossroads in Space

Connessione Linea Karman letteralmente L’ultima frontiera del nostro mondo. Una linea invisibile e ancora misteriosa a circa 80 km sopra il livello della crosta terrestre e, secondo gli astrofisici, segna la fine dell’atmosfera e l’inizio di quello che conosciamo come spazio esterno.

Questo spigolo critico contiene l’immagine di un sogno dove tutto si risolve nei toni del blu, più cupo man mano che lasciamo la Terra. L’oblio che ha ispirato Rolls-Royce a rilasciare la sua ultima edizione speciale Cullinan.

di nome Distintivo nero Cullinan Black Shadowl’ultima novità dell’elite dell’azienda britannica si basa su quell’ispirazione per creare un’originale “rolling room” con vedute iconiche delle stelle.

Il cielo non è più il limite

All’esterno sfoggia il Black Badge Cullinan Black Shadow Il suo disegno esclusivo “Stardust Blue”disegnato per l’occasione dallo studio Rolls-Royce Bespoke in un blu profondo che imita gli strati più alti dell’atmosfera.

Rolls Royce

Questo tono è completato da dettagli come la griglia nera che appare con alcune delle altre applique Texture ispirata al materiale dissipatore che riveste le navette spazio. Anche l’eterna statua dello “Spirit of Ecstasy” è dipinta di blu ed è decorata sulla sua base con la scritta “Blue Shadow”.

Rolls Royce

All’interno, il blu continua a dominare Una cabina piena di oggetti che stimolano l’esplorazione dello spazio Come il rilievo della superficie lunare sulla fodera frontale. Accompagnando 1.183 “stelle” in blu e bianco, il ricamo utilizza 250.000 punti di conteggio del filo per rappresentare la faccia più comune della luna senza dimenticare un singolo foro.

Rolls Royce Rolls Royce

Per quanto riguarda i sedili, Il rivestimento in pelle traforata riproduce una vista della Terra dallo spazio. Per questa mappa del mondo, ogni sedile include 75.000 perforazioni uniche che riproducono i contorni di ogni continente del globo. Questa visione contrasta con la profonda contemplazione dell’universo che si trova nei “tavoli da picnic” delle piazze successive, decorati in nero laccato e con un’iscrizione che recita: “Una sfumatura di blu appare nelle regioni esterne del nostro mondo, offrendoci una prospettiva straordinaria e la capacità di toccare le stelle.”.

Rolls Royce

I più curiosi a questo punto potrebbero chiedersi quanto costa questo angolo di paradiso su ruote. Ma rimarranno con il desiderio, okay Sono già state vendute 62 Rolls-Royce Da questa distinta variabile spaziale…