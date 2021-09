Rolls-Royce completa con successo il volo di prova del primo aereo completamente elettrico (video)

L’aereo leggero chiamato Spirit of Innovation è rimasto in volo per circa 15 minuti.

Rolls-Royce ha completato con successo il volo di prova iniziale del suo primo aereo completamente elettrico chiamato Spirit of Innovation, menzionato Questo venerdì l’azienda britannica attraverso un comunicato.

L’aereo è decollato da un aeroporto di prova appartenente al ministero della Difesa britannico, situato nella città inglese di Amsbury. L’aereo Sono stato in aria per circa 15 minutiDurante questo periodo, è possibile raccogliere dati preziosi su prestazioni, potenza elettrica e propulsore per miglioramenti futuri.

Nelle immagini rilasciate dall’azienda, l’aereo monomotore può essere visto volare dolcemente sopra la pista con un pilota all’interno. Dopo aver effettuato diverse virate in aria, è riuscito ad atterrare senza problemi.

La potenza del motore elettrico Spirit of Innovation è di 400 kW (oltre 540 CV), consentendo al velivolo di raggiungere una velocità di circa 482 chilometri all’ora. In precedenza, la società aveva affermato che stava cercando di costruire un aereo elettrico rapidamente Dal mondo.

Inoltre, il motore è alimentato da un “pacco batterie ad alta densità di energia assemblato per un aereo di sempre”. Il suo design mira a massimizzare l’efficienza energetica e segna una pietra miliare nel passaggio dell’industria aeronautica alla decarbonizzazione.

Lo Spirit of Innovation dovrebbe essere utilizzato in futuro come aerotaxi, sebbene Rolls-Royce stia anche lavorando all’utilizzo della sua tecnologia per un grande aereo passeggeri con propulsione elettrica. “Ci concentriamo sulla produzione degli sviluppi tecnologici di cui la società ha bisogno Per rimuovere il carbonio dal trasporto “In aereo, terra e mare”, ha detto Warren East, CEO della società.