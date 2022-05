Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered Trailer su Switch, PS, PC e Mobile

Square Enix annunciare Romancing SaGa: Minstrel Song Remasteredrimasterizzazione RPG con combattimenti a turni e una storia flessibile per i giocatori che è stata presentata per la prima volta su PlayStation 2 nel 2005 per il Nord America e il Giappone (ma non è mai arrivata in Spagna), che a sua volta è stata remake Dal JRPG rilasciato per Super Famicom nel 1992. Arriva in inverno Per PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, telefoni e tablet Android, iPhone e iPad. Potete guardare il trailer qui sotto e le prime foto alla fine di questa storia.

ritiro indirizzo Saga romantica Da PlayStation 2 e si applica Grafica HD e nuovo Migliorare la qualità della vita che rendono il gioco più facile e conveniente”, spiegano da Square Enix in Files Blog ufficialeHanno aggiunto che presto forniranno maggiori dettagli. Non hanno ancora determinato Se deve essere rilasciato in forma fisica o solo in formato digitalené se contiene testo in lingua spagnola, nonostante tutte le precedenti revisioni di lunga storia Sono arrivati ​​in inglese.

Per il resto, è lo stesso gioco che ha fortemente influenzato JRPG nel 1992. Il quarto capitolo della saga lunga storia Aggiunti sistemi in combattimento raggio S combinato che permette I personaggi imparano nuove abilità nel fervore della battaglia. Si è distinto anche ai suoi tempi sistema di script gratuito: i giocatori possono scegliere Otto personaggi principali E a seconda delle tue azioni e Le decisioni nella trama “Wide World” variano.

Square Enix in Europa ha rilasciato varie versioni di I titoli di questa serie che originariamente non hanno lasciato il Giappone Oppure sono appena venuti negli Stati Uniti. Era l’ultimo caso SaGa Frontier rimasterizzatoRecensione del titolo PlayStation per PC, Switch, PS4, Android e iOS. Nel 2019 hanno rilasciato una versione modificata di Saga romantica 3 Per le stesse piattaforme oltre a Xbox One e PS Vita. Hanno anche portato, tre anni dopo lo sbarco in Giappone, il 14° capitolo della serie, Aspirazioni di Crimson Grace SaGaDisponibile dal 2019 su PC, Switch, PS4, Android e iOS.