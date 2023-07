Romi Alonso si rinnova in Italia fino al 2025

Un giocatore di pallavolo di 26 anni di Madanzas Romy Raúl Alonso Ars sarà con la maglia Vendita gas BlueEnergy Valli Piacenza Per le prossime due stagioni nel campionato italiano.

Nella stagione appena conclusa, il difensore centrale cubano ha disputato 57 set tra regular season, Coppa Italia, playoff Scudetto, finale 3° posto e Chev Volley Cup. Ha segnato 97 punti, 7 ace e 16 muri durante quel periodo.

“Sono molto felice di poter giocare in questo club per altre due stagioni – ha detto il difensore centrale Rojiblanco -. Mi sento bene qui e spero che le cose vadano ancora meglio per la prossima stagione. La squadra è diventata molto più piccola, il che può essere un vantaggio.

Romi Alonso vive la sua terza esperienza in Italia. Ha giocato nel Ravenna nella stagione 2019-2020 e lo scorso anno Gase Sales ha indossato una maglia Blueenergy Wally Piacenza. Per Alonso contano anche le rotte nella Ligue A francese Chaumont Un allenatore italiano Brandy Silvano. Là Ha giocato per due anni e con lui ha vinto una Supercoppa di Francia e una Coppa di Francia.

Indossando la flanella della squadra cubana, ha vinto una medaglia di bronzo alla Coppa Panamericana 2018. È stato premiato come miglior centrocampista del torneo. L’anno successivo vince la medaglia d’oro nella stessa competizione, e ripete il riconoscimento individuale. Ha vinto poche settimane fa Coppa Sfida Corea del Sud e due Campionati Panamericani.

Anche il suo periodo con le squadre giovanili cubane si è esteso, giocando con le squadre U21 e U23, dove ha vinto diverse medaglie e riconoscimenti individuali.



