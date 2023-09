Romina Gachoy conferma da chi staranno i suoi figli quando tornerà in Uruguay: “Sarò sempre all’erta”.

Romina Gachoy andrà in Uruguay per qualche settimana, dopo la rottura con Jean-Paul Santa Maria. Crediti – Instagram

Romina Jachoy confermato a Medina Majali Questo è uno dei motivi che l’hanno spinta a lasciarla Giovanni Paolo Santa Maria Questi sono i viaggi che farà fuori dal Perù nei prossimi mesi. Di conseguenza, molti si chiedono chi sono i bambini? Angie GibajaVivere con il modello uruguaiano sotto lo stesso tetto.

“La decisione è stata presa due mesi fa, soprattutto a causa dell’incompatibilità dei progetti dei personaggi. Andrò più spesso in viaggio per lavoro e ci sono proposte all’estero che questa volta non posso lasciarmi scappare perché sono tanti anni che Mi sono lasciato da parte”.TV Majali La Firme‘.

Ha anche indicato che lei e Giovanni Paolo Santa Maria Stanno gestendo il processo di divorzio nel migliore dei modi “per il rispetto che hanno l’uno per l’altro” e per il benessere dei loro tre figli: uno condiviso e due propri. Angie Gibaja13 anni e 12 anni.

Romina Gachoy e Jean-Paul Santa Maria hanno preso in custodia i figli di Angie Gebaga nel 2020. Crediti – Instagram

Dopo che si separarono ufficialmente Giovanni Paolo Santa Maria, Romina Jachoy Si recherà in Uruguay per motivi di lavoro e per visitare la sua famiglia. A quel tempo lontano dal paese, sarebbe così Giovanni Paolo Santa Maria Chi si prende cura dei tre minorenni.

“Sarà per alcune settimane e non è permanente – ha aggiunto -. Quando sarò via, il loro padre sarà responsabile delle loro cure e da parte mia sarò sempre attento a loro”, ha spiegato l’uruguaiano. a El Popolare.

I figli di Angie Gibaga vivevano nella casa che condividevano Jean-Paul Santa Maria e Romina Gachoy | Instagram @jeanpaulsantamaria_oficial

In conversazione con la squadra Medina Majali, Giovanni Paolo Santa Maria Ha notato che i suoi tre figli continueranno a vivere insieme e non saranno separati da loro Romina Jachoyche considerano la loro figura materna.

“La nostra casa sarà ancora la casa dei nostri figli e nulla cambierà in questo senso”. Non modificheremo la sua stabilità Né la stabilità che creiamo come famiglia. Per loro, in questo senso, tutto sarà uguale. La distanza in questo momento è tra noi come coppia, ma non come famiglia. Per quanto riguarda i nostri figli, non cambia nulla. Ha sottolineato che “tutto rimane uguale”.

D’altra parte, ha riferito questo Romina Jachoy E accadrà Aiuto psicologico Affrontare il divorzio. “Andremo in terapia per affrontare questo problema nel miglior modo che abbiamo sempre fatto. L’amore è lì”, ha aggiunto il cantante della cumbia.

Jean-Paul Santa Maria e Romina Gachoy si sottoporranno alle cure per i loro figli. Magaly TV La Firme / ATV

Nel suo programma di revisione Medina Majali Era preoccupato per il futuro dei figli di Angie Gebaga che vivono con loro ancora oggi Romina Jachoy E Giovanni Paolo Santa Maria Nella stessa casa per decisione di delegare.

“Cosa succederà quando questi bambini scopriranno che quello che considerano un padre forte non sarà più lì per loro? Provengono da una vita molto insicura con Angie e hanno trovato in Romina una donna che li ha accolti e ha dato loro amore, tenerezza e pazienza come una madre”, ha detto Urraca mercoledì scorso, 13 settembre.

Magali Medina dubitava del futuro dei figli di Jean-Paul Santa Maria. Crediti – Magaly TV La Firme / ATV

A Medina Majalii bambini devono continuare a vivere con loro Romina JachoyDa quando ha dimostrato di essere una buona madre. Tuttavia, si rende conto che la donna uruguaiana ha tutto il diritto di accettare di prendersi cura del suo unico figlio Giovanni Paolo Santa Maria.

“Quando c’è una separazione, qualcuno deve stare con i bambini e l’altra persona ha il diritto di visita. Ma non sono figli di Romina, li ha cresciuti lei. La cosa logica è che i figli di Angie vivano con Jean-Paul, ma io spero che non sarà così. Spero che i bambini stiano con lei“Anche se è sufficiente chiedergli di portare con sé gli altri due bambini”, ha detto.