Ron DeSantis, Il momento della verità dell'Iowa

A due giorni da quelle manifestazioni, che sono considerate l’inizio del ciclo delle primarie nel Paese, e nonostante abbia investito quasi tutto il suo capitale politico nello stato dell’Iowa, i sondaggi d’opinione lo collocano al terzo posto, dietro all’ex governatore della Carolina del Sud, Nikki Haley.

Si tratta, di fatto, di una lotta tra il secondo e il terzo seggio, perché l’ex presidente Donald Trump è ancora al primo posto, in testa alla classifica con un tasso di consenso del 54%.

La media di Hill/Decision Bureau Iowa mostrava Trump in testa con il 54,4% di consensi, seguito da Haley con il 17,4% e DeSantis con il 15,9%.

Tuttavia, i caucus sono eventi imprevedibili e il tempo inclemente previsto nello stato – con temperature gelide e neve da record – potrebbe influenzare gli effetti personali dei contendenti.

“È come una stagione della NFL”, ha detto David Poliansky, vice direttore della campagna di DeSantis, citato da The Hill.

“Ci sono partite dopo partite. L'Iowa è la prima partita. Merita tutta l'attenzione, perché è la prima in calendario, ma quella notte partiremo tutti da qui e andremo a fare campagna altrove”, ha continuato.

Il giornale ha anche citato Jimmy Centers, uno stratega repubblicano con sede in Iowa, che ha detto: “Lunedì sarà decisivo”.

La campagna di DeSantis aveva detto il giorno prima che il governatore si sarebbe diretto direttamente nella Carolina del Sud dopo i caucus dell'Iowa, ma avrebbe anche dovuto affrontare un viaggio arduo lì.

Nel loro stato, Haley ha ricevuto il 25,2% di sostegno, rispetto al 9,4% di DeSantis, e Trump li supera di gran lunga: 53,6%.

I sondaggi sono ancora più cupi per DeSantis nel New Hampshire, dove Trump guida con il 42% di consensi e Haley segue con il 30,9%, e potrebbe trarre vantaggio dalla sospensione della campagna dell'ex governatore del New Jersey Chris Christie, che ha registrato lì l'11,4%.

Il governatore della Florida, che fino a poco tempo fa era visto come una stella nascente tra i repubblicani, sta iniziando a perdere prestigio, finendo quarto nel New Hampshire con il 6,6%.

C'è chi crede che ora debba riconsiderare la sua continua lotta per candidarsi alla presidenza del Partito Repubblicano.

Le primarie del New Hampshire si terranno il 23 gennaio e per alcuni osservatori la formula per le elezioni del 5 novembre è un insieme di fatti: una rivincita tra Joe Biden e Joe Biden. Donald Trump.

LAM/DFM