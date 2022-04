Ronda Rousey afferma “Ho lasciato la partita” di Charlotte Flair

Ronda Rousey non ha perso tempo.. Il primo SmackDown dopo WrestleMania 38 l’ha resa la campionessa numero uno. Nel La prima notte di Immortals Show, Ronda ha perso contro Charlotte Flair in un modo più controverso. La “peggiore donna del mondo” è riuscita a sottomettere la campionessa, ma l’arbitro è andato KO con un set accidentale e questo ha disperato il ricorrente che è stato sorpreso quando l’arbitro è riuscito a tornare in sé. così, Rossi non ha esitato ed è uscito a chiedere “ho lasciato la partita”. Con questa condizione, l’unico modo per vincere è che l’avversario dica “mi arrendo”. Vuoi evitare il sospetto e Lo vuole a WrestleMania Backlash (8 maggio). Charlotte non è uscita sul ring e ha risposto dai corridoi “Non avevo alcun obbligo.” Questo si rivolse contro l’ex campione, che promise che questo duello avrebbe avuto luogo.

Quanto al nome dell’altra grande notte, Roman Reigns, siamo partiti completamente a freddo. Eroe Internazionale e WWE Aveva in programma di annunciare la prossima sfida… ma ha annunciato la Cousins ​​​​Challenge. Li manderà a Raw per vincere i titoli a squadre del marchio rosso e quindi essere anche un doppio campione. La notizia ovviamente ha lasciato tutti freddi e ancor di più quando Nakamura è uscito per affrontarlo ed è stato picchiato da Usos. Se qualcuno non meritava la possibilità di iniziare, sono stati i giapponesi a relegare al limite il Campionato Intercontinentale dopo il suo lungo regno.

Al di fuori di questo, è stata la notte del debutto. Butch (conosciuto in NXT come Pete Dunne) Ha giocato il suo primo combattimento con il suo nuovo personaggio e ha perso contro Xavier Woods. Da parte sua, ha raggiunto il suo arrivo trionfante Gunther (precedentemente noto come Walter), che ha sconfitto il wrestler locale Joe Alonzo. Gunther non arrivò da solo, lo fece con Ludwig Kaiser (ex Marcel Barthel). Mentre, Rachel Rodriguez (Raquel González in NXT) Ha anche fatto il suo debutto in Brand Blue, nel suo stato senza combattere. Non indossava nemmeno un vestito corto, ma tornò, Lacey Evans, Che è tornata dal congedo di maternità e le è stata promessa una nuova versione. dal resto della notte, Happy Corbin ha incolpato Madcap Moss per la sua sconfitta a WrestleMania e lo ha attaccato. Nel frattempo, Sami Zayn ha lanciato una sfida aperta. tassa McIntyre e il canadese l’hanno baciata, quando le cose sono andate storte… se n’è andato. Nella battaglia di un’altra notte, Liv Morgan ha sconfitto Sasha Banks. Infine, sono state annunciate le diapositive per la prossima settimana. Su Raw, Cody Rhodes affronterà The Miz E l’MVP avrà il suo periodo (The Vip Lounge) con Omos. Nel frattempo, a SmackDown, Drew McIntyre giocherà un secondo match contro Sami Zayn e Ricochet rivelerà il campionato intercontinentale Davanti a Jinder Mahal.