Rosa Lopez si schiera nella polemica tra Bisbal e Chinoa

Dal documentario sulla sua carriera Davide Bisbal È venuta alla luce il 17 ottobre e molte persone vicine alla cantante hanno parlato. Sono tutti in un bel tono. Le parole di coloro che hanno condiviso i loro primi passi sono state ascoltate soprattutto dai media: Compagni di classe all’Accademia Operazione Vittoria. Dopo le polemiche attorno a Chinoa, che secondo alcuni giornalisti come Saul Ortiz si era detta dispiaciuta per essere stata esclusa dal film, sono arrivate le dichiarazioni di chi ha vinto la versione che vedeva la palla da baseball toccare il cielo. Rosa Lopez.

Non è un segreto che l’artista granadino abbia un ottimo rapporto con l’uomo di Almeria. Infatti, oltre ad apparire nel documentario, è stata invitata a salire sul palco con lui durante il concerto in cui ha celebrato due decenni di carriera. Uno dei pochi che si distingue in un gesto che riflette la buona sintonia tra i due.

Mentre firma il suo nuovo album… 1930Lopez era pieno di elogi per il suo collega professionista. “Tutti quelli che amiamo sono felici di vederlo in queste condizioni, per festeggiare 20 anni”.Ricorda i tuoi amici, in questo caso, Era così generoso perché contava su di me Per il documentario e cantare con lui ad Almeria.

“David è sempre stato molto umano.”

Non ha usato mezzi termini e non ha esitato ad esprimere la sua opinione nell’ultima puntata con Chinoa. “David parla di tutto. Inoltre, parla di tutto ciò di cui ha bisogno di parlare e nella giusta quantità. “Trench, il che lo rende chiaro Non c’è nessun errore Sull’esclusione del cantante ed ex compagno di Bisbal nel documentario: “Penso che anche da parte sua sia un modo di dare al pubblico quello che già sa, ma in modo rispettoso e amorevole perché Non c’è niente di più generoso di due persone che hanno avuto qualcosa insieme a livello personale, regalandoci questa nuova unione musicale. Così, ricorda tutti i momenti di questi vent’anni..

Di tutti i momenti che hanno segnato gli ultimi vent’anni di vita di Bisbal, il cantante di Granada ha voluto salvare quello in cui è stato protagonista il padre dell’almeriano, malato di Alzheimer. “Possiamo vedere questo lato di David che non abbiamo mai visto, e talvolta è bello ricordare che siamo umani. “David è sempre stato molto umano.”è finito.