Rosalía introduce “Motomami” su TikTok con una “prestazione” senza precedenti | Musica

Dalle 00:00 di questo venerdì 18 marzo Il terzo album di Rosalía è in vendita e disponibile su tutte le piattaforme E i catalani hanno voluto celebrarlo in grande stile e, soprattutto, si sono circondati. Artista il male vuole Non ha voluto perdere l’occasione offerta dai social network e In coincidenza con il tempo esatto impiegato per il disco Mamma ha visto la luce Evoca i suoi follower su TikTok a Offri a loro e a un gruppo selezionato di amici il nuovo suono delle loro canzoni.

Oltre a Rosalía, personalità del mondo della musica, dei videogiochi, dei social network e dell’umorismo hanno partecipato a questa presentazione su TikTok. In effetti, il Barcellona è riuscito a unirsi in un evento in linea a ebay janus, che non ha esitato a commentare con lui il suo album ed entrambi hanno anche promesso di suonare insieme a Call of Duty fino a quando Rosalía non lo saprà; A Lele Pons, con cui ho parlato di quanto sia stato difficile scrivere la canzone G3 N1 e a Pharrell Williams, che ha dovuto tradurre alcuni testi hentai.

Inoltre, anche Pabllo Vittar, che ha sottolineato “Live”, non ha fallito. sakura È la sua canzone preferita e gli ha dato anche altri consigli per essere in forma; La comica britannica Brittany Brusky, che le ha confessato di essere ciò che sta cercando Mamma è che le persone non sanno cosa aspettarsi dalla prossima canzone; Camilo, che ha rivelato di sentirsi davvero ispirato da questo album e Rao Alexander stesso, Non voleva perdere questo importante evento per la sua ragazza e ha anche osato chiedere Rosalia come mi sono venuti in mente i testi sensuali hentai.

“È la mia terraira,” Il catalano ha risposto prima di colpire il play nella prima “performance” di Mamma Di cui, almeno 56.000 persone stanno aspettando su TikTok.

In questo concerto virtuale pensato per essere guardato dai telefoni cellulari, Rosalía ha eseguito una versione ridotta delle sue nuove canzoni, ballato con la sua squadra di ballerine, che ha sfilato su una passerella di alta moda, e ha sfoggiato foto inedite di ciò che è successo durante la festa. Registrati Da questa esibizione ha anche rilasciato alcune clip molto potenti che sa se saranno incluse in alcuni video futuri Mamma.

E tu? Hai visto lo spettacolo? Mamma? Qual è la tua canzone preferita del nuovo album di Rosalia?

Se sei in ritardo su TikTok e non puoi goderti questi spettacoli inediti, non preoccuparti perché la piattaforma li mostrerà di nuovo in formato “Live” venerdì alle 19:00 dal profilo ufficiale di Rosalía sul social network.