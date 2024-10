“Rosalia non viaggia sull’auto di nessuno, la guida lei”: spiega il successo della cantante “Dalla A alla Z”

Marta Salicro, autrice di “Rosalía dalla A alla Z”, nella sua intervista a “Infobae España”

Prima di iniziare a scriverlo, Marta Salicro (Barcellona 1980) Voleva porsi una domanda. Si disse: “È questo l’artista con cui voglio passare molto tempo?” È stato un sonoro “sì”. Il giornalista musicale (e direttore di Primavera Sound Radio) ha avuto la fortuna di incontrare Rosalía quando stava appena iniziando ad emergere sulla scena musicale di Barcellona. Ha seguito le sue orme fin dall’inizio, ed è ora diventata una star mondiale, e l’amante della musica ha preferito “scriverlo prima che chiunque altro lo facesse prima di noi”. Parliamo di Rosalia dalla A alla Z (Libros Cúpula), dizionario che comprende spirito La cantante catalana: la sua personalità, il suo lavoro e le chiavi del suo successo.

L’alfabeto di Rosalía è ricco e complesso quanto il suo sonoro curriculum, ma Salicro include tutti i termini che fanno appello alla sua specificità dentro e fuori dal palco. “Una delle parole che amo di più è pastore.”“, sottolinea nella sua intervista a Informazioni sulla Spagna. Mentre recita abcdefgla canzone inclusa nel suo album Motomamila “p” di “Care” fa appello al “potere che trasmette essendo la proprietaria del suo progetto” e alla capacità di “entrare in contatto con i fan che la venerano”. Salicro vede Rosalía come una “santa” e le copertine dei suoi album come “francobolli”. Trema la Macarena.

Un’altra parola che compare nel libro, e che determina il futuro dell’artista, è l’ultima lettera dell’alfabeto greco. Omega È anche il titolo della sua ultima canzone con Ralphie Chu, una canzone pop che trasuda entusiasmo e potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per i catalani. Ci sono Enrique Morente e Lagarteja Nic, ma anche Lorca. “Ci sono molti elementi di Lorca nell’immaginario di Rosalía, e ancora di più in scena Cattivo desiderio“Ma sono sicuro che potrebbe esserci qualcosa anche qui”, spiega la Salicro a proposito della sua nuova canzone con l’artista Supernova.

Per un autore Rosalia dalla A alla Z Non sorprende che la stella del cantante sia cresciuta a macchia d’olio, soprattutto nel mercato americano. “Fin dal primo momento è stato chiaro che fosse un’artista con un enorme potenziale, con una visione molto chiara e molta intelligenza”, spiega Salicro. Oltre alla sua capacità di sorprendere con i suoi progetti musicali, Rosalía è riuscita a “tenere i piedi per terra”.consentendo che “i traguardi raggiunti siano coerenti”.

La giornalista musicale non sa dove porterà la catalana il suo quarto album, ma sta cominciando a definire un sound che opti per la presenza della chitarra elettrica. “La sensazione generale che abbiamo tutti è che non deluderà, perché non sacrificherà la sua visione per ciò che il pubblico si aspetta da lei.” Oltre a non rispettare ciò che l’industria richiede o mantiene nelle classifiche, Rosalia “È in grado di vedere dove stanno andando le tendenze prima che tutti gli altri se ne accorgano.”Questa è la visione che ha mostrato Motomami (Ha portato metà del pianeta a indossare abiti in pelle che imitano quelli che si trovano nelle gare di Moto GP.)

L’industria musicale attualmente si nutre di due termini anglosassoni che ricorrono alla soggettività nella categorizzazione di una registrazione. flop E Bob Passano il tasto caldo ad ogni lancio, il primo una parola negativa che indica delusione, il secondo un successo clamoroso e diffuso. “Questa brutale polarizzazione è un fenomeno molto recente, ma penso che Rosalía sia al di fuori di tutto ciò”.sottolinea Marta Salicro. “Lei non sale sull’auto di nessuno, la guida lei”, dice ridendo.

Ora, dopo tre album diversi e di grande successo, al giornalista non resta che fare proprio questo Motomami. “Il fatto che sia riuscito a impressionare così tante persone con un suono così avanzato e sofisticato mi sembra sorprendente”, spiega. Il cantante ha deciso di esprimere un tono più personale, lasciandosi alle spalle l’idea di un concetto legato al lavoro (come in… Cattivo desideriobasato sul romanzo Flamenco). Canzoni come Satana, Come l’ing Anche isolamento Imprimono nelle loro parole la debolezza e la dualità della stella. “Tik Tok Motomami “Il live è storia della musica”Dice.

Architetto Rosalia dalla A alla Z Si rende conto che l’artista è su un altro livello (collaborare con Björk o Lisa delle Blackpink, “un’unione molto interessante per inserirla nel mercato K-Pop”), ma con Omega Lo dimostra “Non dimentica chi è né da dove viene”.fornendo una piattaforma gigante per un artista urbano che ha stupito l’ascoltatore spagnolo con canzoni come Macchina dal culo grosso.

A Salicro piacerebbe sentire di nuovo Rosalía cantare in catalano, cosa che è accaduta solo con… milionariouna rumba catalana che servì come singolo di successo nell’epoca precedente alla sua uscita Motomami. “Non mi piace essere il tipo di artista che interferisce con la libertà degli artisti. Tutta la Catalogna sarà felice di ascoltare altre sue canzoni in catalanoIl giornalista conclude dicendo: “Ma è una tua decisione, e arriverà quando dovrà arrivare. Non supervisioneremo nessuno perché usa una lingua o un’altra nei suoi progetti musicali”.