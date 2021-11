Rosalia: Quanto è ricca la cantante spagnola Squares | celebrità | Spagna | nnda nnlt | Fama

Rosalia È una cantante, cantautrice e attrice spagnola che ha guadagnato molta fama negli ultimi anni, grazie al suo stile distintivo e al suo lavoro impeccabile. Il Barcellona A 28 anni ha esordito sul grande schermo con “Tú si que vales” nel 2008, gareggiando con la sua musica ma non vincendo; Ma il destino aveva in serbo per lui qualcosa di più grande.

Nel 2016 ha pubblicato il video musicale del suo primo singolo. “Catalina” Ha presentato il suo primo album in studio collaborativo chiamato “Angeli”, ricevendo buone recensioni ed esposizione sia in Spagna Come l’America Latina. È stato nel 20018 che ha lanciato “Il male vuole”Il suo primo progetto di album solista l’ha catapultata alla fama.

Rosalia È considerata una delle cantanti spagnole più influenti degli ultimi tempi e il suo duro lavoro si è riflesso nelle sue entrate. Quindi, scopri quanto è la tua fortuna.

Nel 2019, il fatto che gli MTV Video Music Awards Rosalía siano stati inclusi nella categoria della musica latina ha suscitato molti commenti (Immagine: Getty Images)

fortuna rusala

La rivista Forbes ha elencato una ragazza Alejandro crudo Come “valore sicuro”, non per divertimento, la sua nativa Barcellona è una donna d’affari e in pochi anni è riuscita a raccogliere più di 3 milioni di euro, come riportato da vari portali specializzati.

Fonti di reddito del cantante

Ma la musica non è l’unico lavoro per cui Rosalia traduce “in malo modo” Ha anche una comunità chiamata “Motomami SL”, dedicato alla rappresentazione degli artisti. Dalla chiusura delle trattative alla gestione dei social media, Diva Company offre il pacchetto completo per soddisfare le esigenze dei propri clienti.

Allo stesso modo, un’altra grande fonte di reddito sono i contratti e le campagne pubblicitarie che hanno creato una forte relazione con il pubblico.

Profitti della società “MOTOMAMI SL”

“Motomami SL” Ha come amministratore Pilar TopilaLa madre dell’artista, che sembra stia facendo un ottimo lavoro, che si riflette nelle dichiarazioni rilasciate dall’azienda nell’agosto 2021, con un numero non trascurabile di 4,8 milioni di euro all’anno. L’utile netto della società è di ca 370.500 euro.

Il team “Motomami SL” è composto da nove persone, di cui tre a tempo indeterminato e sei a tempo determinato.