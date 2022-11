Rosalia rivela come Rauw ha salvato Alejandro sul suo cellulare

Poco più di un anno fa Rosalia e ru alessandro Ha confermato quello che era già diventato un segreto di Pulcinella. I cantanti, in foto separate in occasione del 28esimo compleanno dell’artista catalano, hanno pubblicato diverse foto sui loro account Instagram, dove Hanno indicato che stavano insieme.

Ora, grazie a un’intervista rilasciata da Rosalia al telegiornale primo effettoE il sapere come autore disprezzare anche Fama Ha il numero di telefono del suo ragazzo salvato sul suo cellulare.

Nel bel mezzo della conversazione, Rosalia ricevette una telefonata. “Raoul, piccola miaHa detto la persona che gli ha portato il cellulare. “Ehi Raoul. Bene, te lo dirò dopo. Lo metterò in modalità aereoIl cantante ha risposto. “Ma ehi. E se volessi alzare il telefono. Se metti tuo figlio lì, non dico niente. È tagliato e puntatoIl presentatore ha scherzato.

Una relazione collaudata nonostante la distanza

Nella stessa intervista, Rosalia ha ammesso le difficoltà connesse Avere una relazione con qualcuno che, come lei, trascorre buona parte dell’anno viaggiando per cantare in diverse parti del mondo.

“Non è facile stare con un altro artista, perchéAnche la sua agenda è molto complessa. Ma penso che troviamo sempre un modo. Quando non è lui a viaggiare dove sono io, io viaggio dove si trova lui. È come dire va bene Se risparmiamo qualche giorno, risparmiamo qualche giorno. E quando non lavoriamo, non lavoriamo“, ha sostenuto.

Tuttavia, condividere lo stesso gruppo ha altri vantaggi quando si tratta di creare le proprie canzoni. “Mi piace sempre sapere cosa sta pensando proprio come me lo chiede sempre. Sia in studio che a livello visivo. Per me l’opinione di mia madre, mia sorella Raul, è in definitiva un’opinione pesante”, ha stabilito.