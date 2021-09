Rosario Central 1-2 Boca, Pro League 2021: partita online, punteggio e rosa

Alkanala ha iniziato a vincere, ma Xeneize lo ha girato e lo ha lasciato con tre punti chiave.

Boca Continua con un passo imbattuto con la mano Sebastiano Battaglia. Xeneize è tornato ad Arroyito contro il Rosario Central, vincendo 2-1 e sta già guardando da vicino nella zona alta del campionato Pro League 2021.

L’Alcanala ha iniziato a vincere grazie al colpo di testa di Gaston Avila all’11’, ma la visita ha ribaltato la situazione con un gol di Luis Vázquez al 35′ e un gol di Fernando Torrent quasi al tempo stabilito.

Con questi tre punti, Xeneize di Battaglia ha raggiunto la sua quarta partita consecutiva imbattuto, è salito al nono posto e ha iniziato a guadagnare la fiducia necessaria per vincere in qualsiasi campo.

Vi mostriamo nel dettaglio tutti i movimenti del match :

89′ Il gol di Boca! Pavon si è girato dal lato destro e ha segnato un gol contro Fernando Torrent per vincere il Boca.

35′ Il gol di Boca! Sandez trabocca e prende la posizione trovata dal colpo di testa di Luis Vazquez, per un parziale pareggio.

11′ Gol centrale di Rosario! Gaston Avila, annuì, mise davanti il ​​locale.

20:15 – Central e Boca stanno già giocando!

19:45 Ecco come si forma un bastardo.

19:29 – Undici da Battaglia a Rosario.

19:22 – Arroyito Giant sta aspettando il bastardo e Xeneize.

19:15 Ciao e benvenuto alla nuova serata calcistica di Goal! Questa volta abbiamo una grande partita, il Rosario Central dà il benvenuto al Boca, nella decima data del campionato LPF 2021.

Anteprima obiettivo

Xeneize deve aggiungerne ancora tre per scalare le posizioni. Al momento è il quattordicesimo con 11 unità. Alcanalla, invece, è al 18° posto, ma a un solo punto dal tavolo di Ribera, con il punteggio di 10.

incontro Rosario Central – Boca Data sabato 4 settembre stadio Dott. Lisandro de la Torre | Rosario, Argentina Tavolo 20:15 (ora dell’Argentina)

Collezioni Rosario Central – Boca

rosario centrale

Jorge Brun; Damian Martinez, Facundo Almada, Gaston Avila, Lautaro Blanco; Diego Zabala, Emmanuel Ojeda, Emiliano Vecchio, Luciano Ferreira; Lucas Gamba e Marco Ruben. DT: Christian “Kelly” Gonzalez.

Boca

Augustin Rossi, Marcelo Wigandt, Carlos Ezquierdos, Marcos Rojo, Augustin Sandez; Yorman Campozano, Christian Medina, Augustin Almendra, Juan Ramirez; Norberto Brisco e Luis Vazquez. DT: Sebastian Battaglia.