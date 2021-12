Rosario e Suzu parlano a ‘L’isola delle tentazioni’ dopo il suo momento di passione con Simone | Cinema e televisione

Rosario lei era La prima ragazza di Villa Paraiso è infedele a tuo marito. Non è stato troppo scioccante considerando che lei e il suo ragazzo sono venuti L’isola dei conflitti Dicendo che sono entrati in un ciclo di tradimenti e volevano fermarlo. Sembra che non sia stato possibile.

Il punto è che non ci è voluto molto per farti attrarre da lei seni Hanno anche condiviso un letto. Ma sulla strada attraverso Simone. L’italiano ha fatto di tutto per conquistare Rosario, che ha ammesso di avere una forte attrazione sessuale per lui.

Infine, c’è stato un bacio, e molto appassionato, tra Rosario e l’italiano. E, naturalmente, Soso non era troppo divertito. nonostante Sia lui che Rosario hanno chiaro che non sono dovute spiegazioni Perché non sono una coppia, era lì.

conversazione tranquilla

“Non posso stare in una villa con la persona che mi piace davvero e che mi piace, visto quello che è successo ieri sera. Hai fatto quello che volevo ed è per questo che Non ti ho giudicato, non ti ho cercato, non ho tagliato liste Lo scapolo ha detto.

Tuttavia, crede di essere stata giudicata. “Non ti ho mai ingannato, Sono stato chiaro con tutti e nemmeno a te ho promesso nientePoi…” si difese.

“Non si tratta di te che mi prometti qualcosa. Io e te abbiamo parlato …” ha iniziato a dire Soso prima di interromperlo dicendogli che aveva parlato con lui e con tutti, e diceva sempre quello che sentiva. Ma Crede di aver detto alcune cose e fatto altre cose.

“Mi rendo conto che con te è un rapporto molto reale e mi sento molto a mio agio, ma inconsciamente tiro un chiodo, che è mio amico nell’altro villaggio, con un altro chiodo qui. Inconsciamente. Ho un’altra relazione e non credo di essere pronta per questo E mi stavo concentrando molto su di te”, ha spiegato a Suzu.

“No, perché sei l’unica ragazza che ha parlato con tutti i ragazzi di questo villaggio”, lo ammonì. Lei ha risposto: “Ma io lo sono”. “Va bene, ma allora Non ti sei concentrato solo su di meIl tentatore respinse.

Voglia di libertà

Continuava a insistere che non era così, che facevano sempre festa insieme e si sentiva di nuovo intrappolata in una relazione per la quale non era pronta. Niente che non veda così.

“Se io e te ci conosciamo, finiremo insiemeLo so, certo, perché si vede quando siamo insieme, ma so che, visto che non mi sento bene, dato che devo ancora assimilare tutto quello che devo assimilare, andrà a finire male”, ha spiegato Rosario.

È chiaro che ora sei a un punto in cui Vuoi darti la possibilità di essere libero e volare E iniziare una nuova relazione taglierà quelle ali e sembra che non sia per affari.

Cosa accadrà a questo triangolo di Villa Paraiso? Finirà per sceglierne qualcuna o continuerà a fluire con un altro singolo?