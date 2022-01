Rosetto Valfordor, bellissima città in Italia, offre ai suoi futuri residenti 5.000 5.000.

ROMA.- Per combattere la popolazione e darle nuova vita, Comune di Rosetto Valportor, nel sud Italia Pochi giorni fa ha lanciato uno sforzo senza precedenti: Darà 5.000 euro a chi tornerà ad abitarci o a chi deciderà di stabilirsi nel luogo e agire.

A 658 metri sul livello del mare, ai piedi del monte Cornachia, è la vetta più alta della regione. Puglia, Roseto Walfordor, che domina la valle del fiume Fordor, ha una popolazione di meno di 1.000 abitanti. Si trova a 54 chilometri dalla città di Fogia, molto vicino al confine della regione Campania, con il suo capoluogo Napoli e È considerata una delle città storiche più belle d’Italia.

Grazie al finanziamento straordinario del Ministero dell’Interno per gli interni marginali, il suo sindaco, Lucilla Parisi, Si è deciso di “donare” 5.000 euro a “chi apre nuove attività imprenditoriali, artigianali e agricole nel nostro territorio” oa chi cambia residenza. Potete vedere gli annunci con le proposte rilasciate il 18 gennaio Sito sociale.

“Gli immigrati che risiedono a Rosetto saranno incoraggiati a tornare e avranno una priorità più alta rispetto ad altri, ma coloro che vorranno intraprendere una nuova attività qui saranno ugualmente i benvenuti”, ha spiegato. Nazione Sindaco, in una conversazione telefonica.

“Dobbiamo reinsediare Roseto Walford: C’erano più di 1.500 persone 50 anni fa, ma molte se ne sono andate a causa della mancanza di infrastrutture come il liceo “, ha affermato Barisi, che è presidente per il terzo mandato consecutivo.Borgo”(Village) è affascinante come molti in Italia, ma lotta per sopravvivere.

Di origine romana, originariamente chiamato Rosito – indicato in un documento del 752. Rosetta, La rosa canina, pianta molto diffusa nella zona, è il simbolo della città. Occupata dai Longobardi, Fife divenne Ducato di Puglia, che conobbe il suo massimo splendore nel medioevo, rispecchiando il suo caratteristico e bellissimo centro storico, con i suoi antichi palazzi e le strette stradine in pietra. Caratteristica. Il vero riflesso del fatto che la sua popolazione proviene da tutto il mondo, i residenti di Rosetto che immigrarono negli Stati Uniti stabilirono un nuovo Rosetto in Pennsylvania.

“Si vive bene a Roseto, ma noi possiamo vivere meglio”, Confermato Nazione “Chintakka” Parisi, ha ammesso che non tutto nella sua città era una rosa. “L’accesso è difficoltoso a causa di strade dissestate, Siamo in un interno emarginato, anche se abbiamo fibra ottica, scuole elementari e superiori di prima classe, Mancanza di infrastrutture sanitarie e educative E, ad esempio, un corso d’acqua rurale”, ha ammesso. Abbiamo giovani tra i 25 e i 30 anni che hanno ereditato un’azienda agricola di famiglia, ma se non creano un acquedotto rurale, se ne andranno”, ha avvertito .

Nonostante questo Parigi, 59 anni madre di figli grandi, non è mai emigrata controcorrente e Roseto Walford è senza dubbio il posto migliore al mondo. Chi torna o si sistema, scommette che il suo sforzo senza precedenti di 5.000 euro avrà successo.

“Da quando questa notizia è stata diffusa in molti media italiani, ho già ricevuto telefonate da nuclei familiari residenti a Roma, Les, Verona e altre città, tutte molto interessanti”, ha detto emozionato. “La verità è che non sappiamo come pubblicizzarlo all’estero, ma Spero che ci siano anche argentini interessati, spero che vengano dall’Argentina”, ha aggiunto prima di una domanda.

La somma totale di denaro disponibile per il suo sforzo, che ha avuto un enorme impatto in Italia, è di 50.000 50.000 ei primi candidati riceveranno i finanziamenti in ordine cronologico. Nonostante dica che c’è tempo nella pubblicità Fino al 28 febbraio Per presentare la petizione, il sindaco ha promesso “Se le cose vanno bene, prolungheremo la scadenza” E l’offerta può essere ripetuta.

Negli ultimi mesi si è saputo che ci sono molti argentini che sono più interessati ad altre città piccole e “spettrali” d’Italia, che offrono case disperate in uno stato abbandonato. Al prezzo dell’indice di 1 euroIl sindaco Paris raddoppia. “Qui abbiamo effettuato un sopralluogo di case abbandonate nel centro storico Se l’immigrato vuole comprare qui, non li vendiamo nemmeno per 1 euro, ma li offriamo gratuitamente. Promesso. “L’importante è che siano stati aggiornati”, ha chiarito.

Qual è la cosa più bella di Rosetto Walford? “La familiarità è il modo in cui le persone vengono accolte e le persone si sentono subito parte della comunità”, ha replicato il sindaco.