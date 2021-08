Roxanne.kho e il perfetto cosplay di Raiden Shogun di Genshin Impact

Genshin Impact è uno dei video gioco Il più popolare al momento, con una schiera impressionante di personaggi giocabili che si espanderà ulteriormente in pochi giorni introducendo uno dei personaggi più attesi dai fan, motivo per cui la community di cosplayer lo sta mettendo nel mirino e potremmo vederne molti ulteriori caratterizzazioni nei prossimi giorni. .

La cosa che ci sembra intrigante è che non ci è voluto molto prima che i costumisti di tutto il mondo arrivassero e realizzassero straordinarie caratterizzazioni dei loro personaggi Genshin Impact preferiti, per non parlare dei personaggi che hanno avuto un’enorme presenza nel videogioco con l’arrivo di Inazuma.

Soprattutto, uno dei cosplayer più talentuosi è stato in grado di ricreare perfettamente l’aspetto di Archon del momento, ovvero Baal, che salta nella vita reale usando il cosplay di Roxanne.kho.

Il talentuoso cosplayer ha ricreato il cosplay davvero sexy di Raiden Shogun. Raiden Shogun è l’incarnazione di Baal, l’Arconte che rappresenta l’elemento elettrico che veglia su Inazuma, conosciuta anche come la Dea Eterna.

È una figura molto importante nell’Arcipelago Inazuma e sarà possibile aggiungerlo alla tua squadra a partire dal 1 settembre, con l’emblema Reign of Serenity.

Il suo aspetto ricorda molto quello di Raiden Mei, uno dei personaggi più famosi di Honkai Impact, altro soprannome di successo di miHoYo, con la differenza che Baal non è proprio bravo a cucinare.

Il cosplay di Raiden Shogun di Roxanne.kho è ben disegnato, a partire dal kimono che è molto fedele alla sua controparte virtuale, così come i capelli lunghi e gli occhi viola.

C’è da dire che ci viene mostrata anche una posa particolarmente comoda che imita perfettamente (con tanti effetti speciali) l’arte segreta di Musou Shinsetsu, grazie alla quale Baal estrae una spada dal suo corpo.