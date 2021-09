Royal Caribbean offre premi di prenotazione agli agenti di viaggio

Da CruiseNews Media Group

Royal Caribbean International Ho deciso di festeggiare con gli agenti di viaggio di tutti Europa, l’Est Metà e Africa Il tuo ritorno alla navigazione con una nuova promozione, che consiste in un bonus prenotazione agente di viaggio per tutte le nuove prenotazioni, interamente pagato, nel mese di settembre per le crociere in partenza nel 2022.

Inoltre, la linea incoraggia i consumatori a riscattare Future Cruise Credits (FCC) per un importo in contanti gratuito da spendere a bordo, per prenotazione. Questi bonus vengono aggiunti alle commissioni di base generate.

“È stato un momento senza dubbio difficile per l’industria dei viaggi, ma stiamo vedendo sempre più persone che prenotano vacanze con il passare dei mesi. Le navi da crociera sono tornate e con la nostra flotta che continua a tornare in servizio, questo è solo uno dei modi in cui possiamo mostrare ai nostri partner commerciali quanto sia importante la loro importanza per la nostra attività e li ringraziamo per il loro supporto nel nostro ritorno globale”. Ben Boldin, Vicepresidente EMEA, Royal Caribbean International.

Booking Rewards è una delle tante iniziative lanciate dall’azienda per aiutare gli agenti di viaggio in questo periodo senza precedenti e riceverà ulteriori promozioni nei prossimi mesi.