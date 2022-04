RTX 3050, Intel i7, 16,1 pollici in vendita con questo laptop da gioco HP ridotto a meno di € 1.000 su Amazon

Indubbiamente il principale produttore di console di gioco negli ultimi anni (compreso il 2022) È un laptop da gioco. Ci permette di far giocare squadre super complete a prezzi stracciati. E senza dover aspettare all’infinito per le scortecome con le schede grafiche e Tastiere Sony e Microsoft e nintendo ultima generazione.

HP Victus 16-d0018ns – Laptop da gioco FHD da 16,1 pollici (Intel Core i7-11800H, 16GB DDR4-SDRAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX 3050 4GB, FreeDOS) Mica Silver – Tastiera QWERTY spagnola

Possiamo persino portare a casa i laptop con hardware ultramoderno, Come RTX 3050Per meno di 1000 euro. Questo è il caso di questa macchina HP, che è stata declassata a 949,99 € Dal suo prezzo originale di 1999,99 euro. Il che lo porta, tra l’altro, al minimo storico.

A questo prezzo, l’HP Victus 16-d0018ns è una squadra ideale per i giocatori che vogliono una squadra solvibile. Giocano con quello che vogliono Ma senza spendere molto. E con il suo grande schermo Offre un’esperienza di gioco il più vicino possibile a quella che possiamo ottenere con un PC da gioco desktop Ma con la portabilità di un laptop.

Grazie all’integrazione dell’RTX 3050 con 4 GB di VRAM, un processore Intel Core i7-11800H, 16 GB di RAM e 1 TB di storage SSD. Miscela di ingredienti abbastanza equilibrata, soprattutto a questo prezzo. E lo schermo, come si dice, ha uno schermo da 16,1 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia IPS Frequenza di aggiornamento di 144 Hz per premere questo dispositivo.

