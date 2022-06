RTX 40 e GTX 1630 ritardano il loro rilascio

nvidia Aggiorna le date di rilascio di varie schede grafiche, inclusa la serie RTX 40 e GPU GTX 1630, che non ha più una data di rilascio specifica. La scheda grafica GTX 1630 doveva essere lanciata il 15 giugno, ma ora è elencata con una data da determinare, secondo la nuova fuga di date di divieto.

RTX 40 è in ritardo di un mese, RTX 4090 verrà rilasciato a settembre

Scheda grafica GTX 1630 Si tratta di un modello di fascia bassa, il più basso della serie RTX 30.Ampere“.

Questo modello doveva essere rilasciato entro questa settimana, ma ora c’è una data da annunciare (da definire in seguito). Internamente spiega il problema di ottenere i componenti richiesti (non le GPU).

Si dovrebbe notare che GTX 1630 ‘GTMK’ (Go To Market Kit) è stato introdotto il 31 maggio e i board partner hanno già le prime carte prodotte e convalidate proprio in questo momento. I partner stanno aspettando che Nvidia aggiorni la data di rilascio per iniziare a vendere questi modelli.

Consiglia il nostro Una guida alle migliori schede grafiche sul mercato

Per Schede Grafiche Serie RTX 40è stato avvertito che ci sarebbe stato un mese di ritardo nel lancio, quindi il RTX 4090 Sarà lanciato a settembre e non ad agosto come previsto. In questo modo, il file RTX4080 uscirà ad ottobre, mentre RTX4070 Uscirà a novembre di quest’anno. Per ora queste saranno le nuove date, anche se non è esclusa la possibilità che cambino nuovamente in futuro.

apparentemente, nvidia Hai qualche problema a ottenere abbastanza di questa serie in stock e hai bisogno di un po’ di tempo in più per rimettere tutto in carreggiata e in buona forma. E non possiamo escludere che stiano lavorando per far maturare abbastanza i controller. Tuttavia, questo non spiegherà perché la GTX 1630 è stata ritardata.Ti terremo aggiornato.