Rubato sul set di una serie Netflix

la coronaLa popolare serie Netflix ha recentemente subito il furto di gioielli e oggetti di scena Il valore totale ha superato $ 200.000. Tutto questo durante la registrazione della produzione. Attualmente, lupino Era la nuova vittima. Pochi giorni dopo quello che le è successo, la sua collezione di serie Netflix è stata derubata la corona.

Il Serie A italiana Interpretato da Assane Diop, un magistrale ladro fantasy ispirato da Arsène Lupin, è stato vittima di un furto con scasso. Come confermato diversoE il Il furto è avvenuto nel quartiere parigino di Nanterre. Questa è stata la location scelta per girare la produzione Netflix. Il 25 febbraio si è verificato un incidente durante le riprese della prossima stagione di lupino‘, la piattaforma per il suddetto mezzo.

come descritto, lupino Era nel bel mezzo delle riprese con Omar Sy quando all’improvviso un gruppo di circa 20 persone è entrato con il viso coperto. Prima di entrare, gli estranei fanno esplodere “fuochi d’artificio di mortaio”, permettendo loro di eliminare l’odore. È stato riferito che il furto di apparecchiature ammonta a 300.000 euroDi.

Che dire dei furti sui set Netflix

la corona

Furto di apparecchiature sul set lupino Questo è il secondo caso in appena una settimana. Pochi giorni fa, un’altra serie originale sarebbe stata rubata su Netflix, la corona. L’importo rubato $ 200.000Come menzionato.

Tra gli oggetti rubati abbiamo trovato “A Replica di un uovo di FabergéIl quadrante di un orologio del nonno, una toeletta, cristalleria, candelieri d’argento e d’oro”. Tuttavia, secondo i rapporti, il totale degli oggetti rubati ha superato le 350 unità. diverso.

Possiamo confermare che i manufatti sono stati rubati e speriamo che vengano ritrovati e restituiti sani e salvi. portavoce di Netflix

Sebbene entrambe le serie siano state girate in paesi diversi, è abbastanza straordinario Entrambi i furti avverranno nella stessa settimana. Certo, possono sempre essere casi isolati e grandi coincidenze, ma senza dubbio qualcosa di molto interessante.

La terza stagione di lupino Non ha ancora una data di uscita ufficiale. Tuttavia, sappiamo che la quinta stagione di la corona Sarà presentato in anteprima a novembre di quest’anno, quindi abbiamo ancora un po’ di tempo prima di poterlo vedere in azione.