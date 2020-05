Spazio Domenico Romeo: “Calabria: al via il Master annuale in Vittimologia”

Per la prima volta in Calabria al via il Master di specializzazione annuale in Vittimologia, organizzato da “FormAzione Promethes” Sede Regionale di OIDA, Ente di formazione accreditato dal MIUR, Scuola per operatori olistici riconosciuta da UNIPRO. Il percorso formativo, la cui Direzione Scientifica è retta dal Prof. Sergio Caruso, ha l’obiettivo di offrire un approccio didattico sul delicato problema della violenza ed è rivolto a insegnanti, forze dell’ordine, avvocati, educatori, psicologi, assistenti sociali e categorie affini, studenti universitari. Le tematiche trattate verteranno su tutto il paradigma criminologico attinente la violenza, con particolare attenzione a stalking, a bullismo, cyber bullismo, delitti, Criminal Profiling, crimini violenti, violenza assistita, violenza economica, violenza durante le separazioni conflittuali. Il Master, in relazione alle disposizioni attuali che regolano norme di tratto dovute alla pandemia, partirà on line il 29 Maggio, ma successivamente saranno previste ore laboratoriali dedicate all’analisi di casi reali e all’analisi comportamentale. Un occasione assolutamente unica nel panorama delle Scienze Forensi in seno alla Regione Calabria, un viatico essenziale di crescita individuale grazie ad un team selezionato di esperti della materia. Per qualsiasi informazione dettagliata è possibile accedere al seguente link https://www.formazionepromethes.it/corsi/vittimologia/.

Domenico Romeo