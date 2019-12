Spazio Domenico Romeo: “Cittadini e supporto psicologico”

Sarà attivo a Roma dal 25 Dicembre prossimo il “Pronto Soccorso Psicologico Roma Est”, che sarà aperto a tutti 24 ore su 24, a prezzi agevolati, con un’equipe di 30 psicologi disponibili per le assistenze. Il Pronto Soccorso Psicologico Roma Est nasce perché i disturbi psichici colpiscono in Europa oltre un terzo della popolazione ogni anno e si calcola che fra non molto saranno i problemi sanitari più comuni. Da qui l’idea del Dr. Gianni Lanari per rispondere a questi bisogni di assistenza, offrendo a Roma, in piazza Sempronio Asellio 7 (quartiere Don Bosco) il servizio Pronto Soccorso Psicologico Roma Est, uno dei primi ad essere creato nella capitale. Tale servizio, complementare con gli altri presenti sul territorio, vuole offrire una porta aperta a tutti coloro che cercano un sollievo rapido e veloce all’emergenza emotiva. Il Pronto Soccorso Psicologico Roma Est offre infatti un aiuto psicologico professionale immediato per affrontare delle situazioni di crisi psicologica. La collaborazione tra i 30 membri dell’ equipe del Pronto Soccorso Psicologico Roma Est ha lo scopo di fornire una risposta qualificata e adeguata a tutte le forme di sofferenza emotiva: ansia, attacchi di panico, solitudine, autostima bassa, problemi sessuali, abusi, violenze di genere, mobbing, bullismo, problemi legati al lavoro e allo studio, incidenti, traumi, iperattività, depressione, dipendenze, disturbi alimentari, disturbi del sonno, disturbo ossessivo compulsivo, disturbi di personalita’, disturbo post traumatico da stress, paure e fobie, lutti amorosi o reali, tumori e malattie gravi, gestione della rabbia e dello stress, problemi degli adolescenti, problemi della terza eta’ , problematiche familiari, stalking, problemi di coppia, etc. “Il Pronto Soccorso Psicologico Roma Est – spiega il Dott. Gianni Lanari – ha l’obiettivo di fornire un intervento psicologico diretto, concreto ed efficace. Un corretto aiuto psicologico nell’ambito di una emergenza, evita infatti l’insorgenza di una psicopatologia strutturata”. “Consapevoli dell’importanza di tutto ciò abbiamo organizzato un servizio professionale tempestivo, aperto a tutti, a prezzi agevolati, in piû lingue e contattabile 24 ore su 24. Perché la salute non è solo fisica, ma anche e soprattutto psichica. L’Italia ha diritto ad una maggiore cultura del benessere psicologico, anche perché oltre a far star meglio la popolazione investire in psicologia fa risparmiare la collettività”, conclude il Dr. Lanari. Per avere un’assistenza dal Pronto Soccorso Psicologico Roma Est entro le 24 ore bisogna telefonare al n. 06 22796355 o consultare il sito internet www.pronto-soccorso-psicologico-roma.it.

