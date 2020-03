Spazio Domenico Romeo: “Football stories. George Best e Johan Cruijff. Sregolatezza e stile”

“Football stories. George Best e Johan Cruijff. Sregolatezza e stile”, sarà il tema del nuovo appuntamento, organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” che avrà luogo venerdì 13 marzo (ore 17,00) presso la saletta conferenze Chiesa San Giorgio al Corso (ingresso Via Giudecca – inizio tapis roulant) di Reggio Calabria. Due grandi campioni a cavallo tra fine anni sessanta ed i decenni successivi che hanno entusiasmato le platee di tutti i continenti. Due grandi campioni che con le loro leggendarie squadre il Manchester City e l’Ajax Amsterdam hanno interpretato magistralmente il gioco del calcio, pur se tra sregolatezza e stile. Parteciperà in qualità di relatore Fulvio D’Ascola (sociologo dei processi culturali). Ospite d’onore della conversazione organizzata dal Circolo Culturale “L’Agorà” sarà Bruno Iacoboni (estremo difensore dell’A.S. Reggina 1914 e detentore del record d’imbattibilità di 1.088 minuti).

Domenico Romeo