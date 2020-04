Spazio Domenico Romeo: “Il carro della vita, ai tempi del Covid 19”

Un inno al coraggio che ci sta tenendo uniti, essendo ognuno il sostegno dell’altro, con la voglia di uscire prima possibile da questo stato di emergenza. Per farlo, però, serve la voglia di credere che possa essere possibile, facendolo per esempio attraverso la creatività. Ecco, quindi, “Il Carro della Vita”, il video che la “Arte & Cinema” di Nunzio Giangrande ha realizzato per essere da sostegno morale a tutti coloro i quali stanno vivendo questo difficile momento storico.

«La possiamo considerare una piccola opera – spiega lo stesso Giangrande, la cui idea ha subito trovato il consenso e l’entusiasmo degli attori protagonisti – nella quale l’arte, accompagnata dalla creatività degli artisti, diventa il mezzo con cui vogliamo divulgare un’energia positiva, di coraggio e di amore, per aiutare tutti in questo momento. L’arte e la creatività, infatti, come oggetto di amore e di esempio, per legare i popoli. Oggi più di ieri insieme, per un futuro migliore».

Un lavoro che suscita subito emozioni grazie ai pensieri e ai messaggi del nutrito gruppo di attori: Angela Lanzetta, Alessandra Mulè, Angela Stallone, Anna Graziano, Calogero Salamone, Elena Pistillo, Federica Scibilia, Francesca Campagna, Giovanni Fecarotta, Giuseppe Battiloro, Giuseppe Passarello, Loredana Falsone, Marianna Tomagra, Michele Di Marco, Sabrina Lembo e Bakhita, Salvatore Nereo Salerno, Valentina Franzone. La regia è di Anna Graziano, l’organizzazione di Giuseppe Battiloro, mentre il montaggio di Salvilio De Filippo.

Ecco il link https://www.youtube.com/watch?v=JHDa_2pTf6s&feature=youtu.be, che sarà veicolato anche attraverso i social per “contagiare” positivamente l’umore di noi tutti.

Domenico Romeo