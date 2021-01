Spazio Domenico Romeo: “Tutto pronto per la nona edizione del Master Criminologia Calabria”

È ai nastri di partenza, per la nona volta a partire dal 2014, il Master Criminologia Calabria organizzato dall’Istituto di FormAzione Promethes. Un evento unico nel suo genere pronto sulla pista di volo per le prime lezioni già dal 30 e 31 Gennaio prossimo.

Soddisfazione da parte del Presidente del Master, dott.ssa Graziella Mazza, nonché da parte del Direttore Scientifico, prof. Sergio Caruso: “un pezzo di cuore, una parte di me, una scommessa, una sfida, una lotta in una terra difficile” è quanto afferma con orgoglio il prefato professionista che rimarca:”un grande successo a livello nazionale in un momento non facile, grazie alla mia compagna di viaggio Graziella Mazza, Presidente del Master”.

Il master, dalla durata biennale, è aperto a insegnanti di ogni ordine e grado, laureati e laureandi in ambito sanitario, educativo, giuridico, sociale, Forze dell’Ordine. E insieme può iscriversi anche chiunque sia interessato alla materia in quanto opera in ambienti a rischio criminalità o in contesti lavorativi dove si renda utile avere informazioni teorico-pratiche sulla criminologia (giornalisti, investigatori, commercialisti ecc). E’ inoltre aperto a professionisti che operano in campo della prevenzione e riabilitazione e ai cultori della materia.

1500 così suddivise:

– 280 ore di didattica in aula organizzate in 28 giornate formative suddivise in week-end, 1 volta al mese| 20% di possibilità di assenza. Firma foglio presenza|. Possibile la richiesta di relazioni di approfondimento da parte dei docenti| Tesi finale| discussione con voto.

– 250 ore di tirocinio

– 570 ore di studio individuale mediante bibliografia, testi e dispense

– 50 ore di supervisione

– 50 ore di colloquio individuale e verifica con docenti

– 200 ore di stesura tesi

– 20 ore di gestione della propria professione: partita iva, marketing, brand, piani di progettazione (in aula)

– 80 ore di lezioni laboratoriali.

Docenti di alta formazione certificata e materie di pregnante carattere scientifico.

Per maggiore completezza di informazioni si rappresenta che, in ossequio alle norme vigenti anti pandemia, le lezioni cominceranno su piattaforma online, interagendo nei contenuti didattici.

Per avere maggiori informazioni su questo Master è possibile inoltrare una mail a formazionepromethes@gmail.com o, in alternativa, telefonare a +39.389.4817204.

Domenico Romeo