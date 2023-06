Ruby, Adventures of the Teenage Kraken, di Kirk DeMico e Farren Pearl: The Terrible Teenage

nuovo da Sogno d’affari Non è, ovviamente, il primo film d’animazione che cerca di presentare al pubblico un mostro o di usare la sua orrore e gli strani poteri che ne derivano come metafora del mostro. ansia a causa della pubertà; E queste, infatti, sono solo alcune delle somiglianze con “rete(2022) Illustrato da questa fantasia su una ragazza che, mentre cerca di superare le sfide poste dal liceo, scopre non solo che il contatto con l’acqua di mare la trasforma nella gigantesca creatura tentacolare del titolo, ma anche che è erede al trono Un regno sottomarino è minacciato da ignari nemici.





Data tutta l’attenzione che il film presta agli aspetti soprannaturali di quella premessa – a scapito dell’elemento narrativo che lo rende più interessante, le paure e le incomprensioni dell’adolescenza – è notevole che ne approfitti effettivamente per sfruttarla. Per sovvertire questa credenza popolare che il kraken sia un essere malvagio e che le sirene siano tutte pure e buone, e che non riesca a dare vera vita al mondo sottomarino che costruisce. Inoltre, manager Kirk Dimico e Farren Pearl Cercano di riempire le riprese con un eccesso di trama e trama, e questo non solo danneggia lo sviluppo del personaggio, ma costringe anche a un climax molto affrettato. Come controparte, sì, “Ruby” mostra un atteggiamento folle che a volte lo paragona a “Looney Tunes”, alcuni dei Splendidi effetti visivi E francamente Celebrazione del matriarcato.