Rueda Space – La Opinion de A Coruña

No, la politica per Rueda non è suscitare emozioni, e lui non sembra nemmeno fare i tentativi previsti per essere un grande comunicatore, perché, cosa un po’ strana di questi tempi, gli interessano più i dati che il racconto. Non ha buoni discorsi e non li pronuncia bene, perché non gestisce bene né i registri del parlato né il tempismo. Va veloce, è difficile da seguire, non concede pause né pause, e nemmeno spazio agli applausi, che sono sempre forzati, prima il crepitio e poi tutto il gruppo popolare; Ma lui continua, solo per pochi secondi, e torna a parlare tra gli applausi che riceve il suo gruppo. È un lavoro di gruppo, ben coordinato, ben accompagnato e tipico del “metodo Rueda” delineato da Alberto Pazos.

Ma nonostante tutti questi presunti difetti della politica odierna, la sua retorica è efficace, mantiene vivo l’interesse e presto abbandona le dichiarazioni per iniziare un confronto con il governo spagnolo. Sì, ricorre alla storia, dimentica i dati e confronta la Galizia con il movimento indipendentista catalano, come se il costo del movimento indipendentista fosse pagato dai galiziani. Gli scontri sono questioni di bilancio mal pianificate, generali, intangibili, che colpiscono i cittadini della Montagna di Lugo o i lavoratori agricoli, colpiti dal costo del movimento indipendentista. Ha immediatamente posizionato i galiziani come martiri del governo di Madrid; Siamo noi i dimenticati di Madrid, nelle infrastrutture, nella dipendenza, nella mancanza di risorse. Considerando le carenze in cui operano le politiche pubbliche in Galizia, a seguito del trattamento riservato a noi galiziani dal governo spagnolo, Rueda ha cominciato ad annunciare la concessione di tagli fiscali per rilanciare le economie; E in questo tentativo di saltare dai dati, dalla politica concreta, alla storia è dove mi perdo. READ Zara Home apre uno spazio nel negozio di raccolta in Plaza de España a Madrid Perché poi, una dopo l’altra, le politiche diventano incontrovertibili, inadeguate ma incontrovertibili, troppo limitate e segmentate ma incontrovertibili; Certamente non posso dire di no a nessuna di queste politiche, ma tutte mirano a settori molto specifici. Merita un’attenzione particolare il suo riferimento alla sanità pubblica galiziana, in quanto ha lanciato un appello alla CIS affinché ratifichi il consenso dei galiziani e elabori un sistema sanitario molto diverso da quello previsto dalla maggioranza dei galiziani, con tempi di attesa ridotti e assistenza domiciliare . A questo punto aveva già finito il discorso; È cresciuto lentamente, con dichiarazioni laconiche, annunci incessanti e un vero e proprio piano di politica pubblica, del tutto sconnesso, per porre fine alla legislatura che convoca urgentemente le elezioni. Perché è stato solo in occasione del dibattito sull’autonomia che José Ramón Bestero ha annunciato la sua candidatura alle primarie che decideranno il candidato del Partito socialdemocratico alla presidenza di Xunta. Man mano che l’ora del discorso passava, il numero di parole al minuto aumentava vertiginosamente, e la sicurezza del Presidente non era più quella di prima: riusciva a staccare gli occhi dal discorso con maggiore scioltezza; È questo il registro in cui si muove bene Rueda; Non servono facili slogan, né i giochi verbali a cui ricorrono i politici a buon mercato, basta fare delle proposte e dell’informazione la propria storia. È politica nuda, senza trucchi, senza grande retorica, ma dai contenuti travolgenti; Resta da vedere come farà la campagna elettorale, ma Rueda ha trovato il suo posto in Parlamento. *Gruppo di ricerca politica, Università di Santiago

