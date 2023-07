Rufy che entra in battaglia, gli uomini pesce ad Arlong Park… e persino il Re dei Pirati

La nuova anteprima di “One Piece” unisce i Cappelli di Paglia e migliora la loro CGI. Versione live action dell’opera di Eiichiro Oda Apre quest’estate

E se immagini, scenari, messaggi da Ichiro OddaAlcuni adesivi… Netflix Ci ha fornito a cucchiaiate i dettagli della serie live-action di “One Piece”. Il mese scorso ha finalmente rilasciato il primo trailer, che ha parzialmente diviso i fan ma ha anche stuzzicato la nostra curiosità. E se c’è ancora molto East Blue da vedere, il nuovo trailer è pronto per il viaggio.

Oro, fama, potere!

Una delle grandi lamentele sul trailer precedente si è rivelata praticamente nulla, ma sembra che Netflix abbia deciso di rimediare con l’ultimo (e forse l’ultimo, che… Manca solo un mese alla premiere di One Piece‘).





Siamo già stati in grado di vedere poteri migliori Rufy al lavoro e parecchi abitanti di East Blue, dove si svolgono i primi manga e anime. Conoscevamo già la maggior parte degli acquisti, ma il trailer di “One Piece” ci ha dato un aspetto ancora migliore Bogey, Alvida, Garp, Kobe, Arlong…e persino il Re dei Pirati in persona, Bersaglio D Roger.

Dobbiamo aspettare 31 ago Da guardare l’intera stagione con il punteggio finale, ma per ora gli effetti promettono più che nel teaser precedente. Devi ammetterlo ‘un pezzo’ Ha ancora un certo sapore di cosplay, ma dato lo stile originale del manga, hanno fatto un ottimo lavoro con gli uomini pesce e altri personaggi piuttosto che ricrearli semplicemente con una pessima CGI.

Ci ha dato fiducia in se stesso Ichiro Odda, che è stato fortemente coinvolto nella produzione della serie e ha confermato che One Piece di Netflix non verrà rilasciato fino a quando tutto non sarà soddisfatto. Quindi ora dobbiamo aspettare e prepararci per iniziare il viaggio di Cappello di Paglia dall’inizio.

In Espinov | La migliore serie anime del 2023