Rupert Murdoch lascia la fusione di News Corp e Fox

Madrid, 25 gennaio (Europe Press) –

Il magnate dei media Rupert Murdoch ha fatto marcia indietro su un piano per unire News Corporation e Fox Corporation, che avrebbe consolidato le attività di editoria, televisione e intrattenimento in un’unica società, dopo che erano state scorporate nel 2013.

In corrispondenza separata, i consigli di amministrazione delle due società hanno confermato di aver ricevuto una lettera da Rupert Murdoch che ritirava la proposta di esplorare una possibile fusione tra News Corp e Fox Corporation.

In questo senso, notano, l’uomo d’affari non australiano, che è cittadino statunitense, così come suo figlio maggiore, Lachlan K. Murdoch, che è amministratore delegato di Fox, “hanno deciso che la combinazione non era ottimale per News Corp e Fox azionisti in questo tempo”.

A seguito di questa azione, sia il comitato speciale del consiglio di amministrazione di News Corp che il comitato della Fox Corporation sono stati sciolti.

Fox Corporation gestisce il canale conservatore Fox News, così come le stazioni Fox Sports e Fox TV, mentre News Corporation è la società madre di “The Wall Street Journal”, “The New York Post”, HarperCollins e altre pubblicazioni.