Russell Westbrook, disponibile per giocare contro i Timberwolves

Minneapolis – base Los Angeles Lakerse Russell Westbrook, ha testato i protocolli COVID-19 dell’NBA ed è disponibile per giocare contro Minnesota Timberwolves Venerdì, la squadra ha annunciato.

Westbrook ha messo su protocolli di salute e sicurezza dopo la vittoria dei Lakers 107-104 agli straordinari Dallas Mavericks Mercoledì. Affinché un giocatore venga rimosso dai protocolli, devono essere ripetuti due test negativi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro.

Getty Images

Los Angeles andrebbe avanti senza di lei Avery Bradleye Taleen Horton Tucker S Dwight Howard La squadra ha detto che i lupi stanno giocando a causa dei protocolli di salute e sicurezza. monaco proprietario È stato anche incluso nel rapporto sugli infortuni dei Lakers, ma fonti hanno detto a ESPN che Monk è stato autorizzato a viaggiare con la squadra da Dallas a Minneapolis.

Lo hanno annunciato i Lakers Kendrick Nan, che è stato fuori tutta la stagione con un ginocchio contuso, è entrato anche nei protocolli di salute e sicurezza.

Los Angeles ha già viaggiato con i giocatori di doppio senso Chandy Brown e Jay Huff per unirsi alla squadra in un viaggio e ha annunciato venerdì che Trevor Ariza, che ha saltato l’intera stagione dopo un intervento chirurgico alla caviglia in pre-stagione, è stato promosso a discutibile nella partita del Wolverhampton. Tuttavia, Ariza giocherà solo se Los Angeles finirà i giocatori idonei per finire la stagione.