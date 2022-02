https://mundo.sputniknews.com/20220202/rusia-ante-el-reto-de-hacer-escuchar-su-voz-en-el-espacio-mediatico-global-1121060171.html

La ausencia durante il largo tiempo de las miradas alternatives en el espacio mediático internacional “ha hecho que se pierda la capacidad de la gente de tener… 02.02.2022, Sputnik Mundo

Así lo testimonia desde Argentina l’analista Aglaia Nikonorova, fundadora de Rusia.Studio – escuela online de historia y cultura russa en español–, quien constató a Sputnik que los ciudadanos de Occidente de reciben la información sobre elticante de euroasi s “a gigante de euroasi” diseñado con el objetivo de forjar una imagen de Rusia “como si fuera un agresor”. por parte de países que ni siquiera son “limítrofes con Rusia”, come ocurre actualmente en el contexto del cuento mediático sobre una ‘inminente invasión rusa’ a Ucrania .Nikonorova subrayó que esta narrativa no caute nía” y es que se logró sembrar cierta desconfianza en la vacuna anticovid rusa Sputnik V, ente otros efectos nefastos–, sino que las grandes víctimas de esta propaganda son sus consumidores, en p articular, el pueblo de Ucrania, que está siendo adottrinado para tenerle miedo y odiar a Rusia sin darse cuenta de que sus nuevos “amigos” son en realidad los verdaderos “malos” de la película.En pa esteó context Ucraó sernia, argument “la república más rica de toda la URSS” a “uno de los países más pobres de Europa”, donde el ‘patrocinio’ occidental se salda en la práctica con la desindustrialización o la toma de control de sus recurséellos naturales, energizers, Allegándose a que el ciao del presidente nordamericano, Joe Biden, se convirtiera en un directivo de una importante empresa privada de petróleo y gas de Ucrania.” Nikonorova, al enfatizar la importancia de que Rusia haga llegar su perspectiva a la opinión pública internacional, una tarea en la que falta mucho por hacer, a pesar de la labor de medios como Sputnik y RT.” Nosotros comoporso no Rusia dejamos que s acerca de nosotros”, manifestó la analista, al señalar que la narrativa antirrusa no se limita a los contenidos de la prensa occidental, sino también a películas como las de Hollywood, al tiempo que plataformas como” Instagram tien ambien postéo Facebook politica bastante rígida “.

