Russia e Bielorussia escluse dalla Coppa Davis e dalla Coppa Billie Jean King

Oggi, lunedì, il Consiglio di amministrazione della Federazione internazionale di tennis ha confermato il processo di cambio delle squadre di Russia e Bielorussia Durante le stagioni della Coppa Davis 2022 e della Coppa Billie Jean King.

La mossa segue la sospensione della Federazione russa di tennis (RTF) e della Federazione bielorussa di tennis (BTF) dall’affiliazione e dalla partecipazione all’ITF nelle competizioni a squadre internazionali ITF il 1 marzo 2022.

In qualità di campione del 2021, la squadra russa si è qualificata automaticamente anche per le finali della Coppa Davis 2022 di Rakuten. Il loro posto in finale andrebbe alla Serbia, la semifinalista perdente con il punteggio più alto nel 2021, che cederebbe il posto nella wildcard a una delle 12 squadre perdenti. Dal turno di qualificazione del 4 e 5 marzo.

Questa squadra gareggerà insieme ai finalisti Croazia 2021, Serbia e semifinalisti Gran Bretagna 2021 e 12 paesi che hanno vinto la fase di qualificazione 2022 (Germania, Argentina, Australia, Belgio, Spagna, USA, Francia, Italia, Kazakistan, Paesi Bassi e Svezia.) nelle finali di Coppa Davis 2022.

Roberto Bautista ha guidato la Spagna contro la Romania Daniel Perez / EFE

La fase a gironi della fase finale del torneo si svolgerà in quattro città a settembre, prima dei quarti di finale, le semifinali e le finali si svolgono in una quinta città a novembre. Questi luoghi saranno annunciati nelle prossime settimane.

Dal canto suo, la Bielorussia è stata eliminata dalla partita del World Group A contro il Messico, che andrà direttamente al World Group One a settembre.

Australia, Slovacchia e Belgio in finale

Per quanto riguarda la Billie Jean King Russia Cup, qualificata automaticamente alle finali, Rinuncerà al posto di miglior semifinalista del 2021, l’Australia.

Pertanto, il 15 e 16 aprile 2022 il Team Oceanic non gareggerà nella fase di qualificazione. Il loro rivale, La Slovacchia si dirà addio e avanzerà direttamente alla fase finale.

La Bielorussia avrebbe dovuto giocare la fase di qualificazione il 15 e 16 aprile 2022. Belgio, andrai direttamente alla fase finale.

Australia, Slovacchia e Belgio si uniranno alla Svizzera seconda del 2021 nelle finali del 2022, insieme alle restanti sette vincitrici delle qualificazioni ad aprile, tra cui Olanda e Spagna, e il paese ospitante (non ancora annunciato).





