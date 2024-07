Russia e Cina si stanno avvicinando alla dittatura venezuelana e vogliono che l’opposizione si assuma la responsabilità della frode: “Bisogna congratularsi con il vincitore”

il presidente cinese Xi Jinping; Accanto al russo Vladimir Putin (Sergei Gunayev, Sputnik, foto del Cremlino tramite AP)

Lui Cremlino Martedì ha invitato l’opposizione venezuelana a “Accetta la tua sconfitta“Nelle elezioni presidenziali di domenica ci congratuliamo con il dittatore Nicola Maduro Per la sua vittoria alle urne.

“Vediamo che l’opposizione non vuole dimettersi e accettare la sconfitta. Dovresti farlo e congratularti con il vincitore“, Egli ha detto Dmitrij PeskovPortavoce presidenziale nella sua conferenza stampa quotidiana via telefono.

Come considerava Peskov, “molto importante“, in riferimento alle proteste seguite alle elezioni scoppiate in quel Paese,”I tentativi di surriscaldare la situazione all’interno del Venezuela non sono incoraggiati da paesi terzi“.

Inoltre ha chiesto”Il Venezuela è libero da interferenze esterne“, Ma Non ha affrontato le accuse di frode Opposizione e appelli Trasparenza Implementato da molti paesi dell’America Latina.

Presidente russo, Il presidente russo Vladimir PutinCongratulazioni per lunedì maturo per la sua vittoria elettorale, mentre gli dicevo che aveva sempre”Ciao“In questo paese, i rappresentanti russi e i senatori che hanno partecipato come osservatori hanno negato ogni frode ufficiale.

Vladimir Putin, presidente della Russia (Sputnik/Sergey Gunayev/Pool via Reuters)

Allo stesso tempo, martedì, l’ambasciata russa a Caracas ha invitato i suoi cittadini nel paese latinoamericano a evitare il più possibile di uscire nelle strade, nella folla e nei quartieri in conflitto.

Il governo ha inoltre consigliato ai turisti russi che intendono recarsi in Venezuela di seguire attentamente tutte le raccomandazioni delle autorità russe.

Sono alleati del Cremlino in America Latina. Cuba E Nicaraguaè uno dei pochi paesi della regione ad accettare la vittoria elettorale di Maduro.

Foto d’archivio del presidente cinese Xi Jinping e Nicolas Maduro a Pechino (EFE/Andy Wong/Pool)

Da parte sua, il presidente cinese ha dichiarato: Xi JinpingMartedì ha inviato un messaggio di congratulazioni al dittatore venezuelano, Nicola Maduro.

“Da quando sono entrato in carica, Maduro ha portato il governo e il popolo venezuelano a scegliere la via dello sviluppo “Il Paese si sta adattando alle condizioni nazionali e sta ottenendo grandi risultati nella costruzione nazionale”, ha affermato Xi, secondo l’agenzia governativa. Xinhua.

Il presidente asiatico ha osservato che Cina e Venezuela “Buoni amici che si fidano l’uno dell’altro” Inoltre “I buoni partner si muovono verso lo sviluppo comune“.

Ha aggiunto: “La Cina, come sempre, sosterrà con forza gli sforzi del Venezuela per proteggere la sua sovranità e dignità nazionale, così come la sua sovranità e la giusta causa venezuelana di opporsi alle interferenze straniere”.

Xi conclude la lettera sottolineando che “non vede l’ora di lavorare con il presidente Maduro per portare ulteriormente la partnership strategica contro ogni previsione tra Cina e Venezuela a nuovi livelli a beneficio dei nostri due popoli”.

Questo martedì, La Cina esige “rispetto per la scelta del popolo venezuelano”Ciò è avvenuto dopo che alcuni paesi e alcune organizzazioni hanno messo in dubbio la legittimità delle elezioni presidenziali.

(Con informazioni da EFE)