Russia e Ucraina concludono il terzo round di negoziati: “Ci auguriamo che la prossima volta si possa fare un passo avanti più sostanziale”

I tre stati baltici stanno cercando di rafforzare la loro alleanza con gli Stati Uniti per porre fine alla dipendenza energetica della Russia, È una sfida non meno importante della difesa del fianco orientale della NATO, come dimostra la visita del Segretario di Stato americano, Anthony Blinken, in Lettonia e Lituania.

Il ministro degli Esteri lettone Edgard Rinkevix ha detto a Blinken che Washington dovrebbe fornire “più aiuto” per spezzare la dipendenza energetica della regione dalle forniture russe. Negli affari della difesa, ha aggiunto, Riga attende con impazienza un dispiegamento permanente delle forze alleate nel suo territorio.

Rinkevix ha affermato che gli Stati Uniti “potrebbero svolgere un ruolo chiave” nel ridurre significativamente questa dipendenza.

Il diplomatico lettone ha accennato ai rapporti secondo cui Washington era pronta a inviare gas naturale liquefatto nei paesi europei se la Russia avesse tagliato le forniture di gas all’Europa o vietato le sue importazioni di gas e petrolio per l’operazione militare speciale in Ucraina.

I due ministri degli esteri hanno discusso dello stazionamento permanente delle forze alleate negli stati baltici, ma non è stata presa alcuna decisione. Secondo Rinkevix, la questione potrebbe essere discussa al vertice della NATO a Madrid la prossima estate.

Blinken ha insistito, come aveva fatto nella sua precedente stazione in Lituania, sul fatto che la NATO ha notevolmente aumentato le sue forze nella regione. Ha ribadito, come ha fatto sabato in Polonia, che il suo paese ha impegnato 1 miliardo di dollari in aiuti militari e che il presidente Joe Biden sta pianificando un pacchetto fino a 10 miliardi di dollari in aiuti umanitari.

Il Segretario di Stato ha anche sottolineato che né gli Stati Uniti né la NATO sosterrebbero una no-fly zone sull’Ucraina, poiché ciò significherebbe rendere l’alleanza “parte” del conflitto. Ha elogiato ancora una volta la decisione della Lettonia di fornire all’Ucraina missili Stinger, armi anticarro e altro equipaggiamento militare, definendo gli stati baltici “un muro democratico contro la marea di autoritarismo russo”.