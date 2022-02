Russia e Ucraina: Mosca annuncia il ritiro di alcune truppe dal confine con l’Ucraina, anche se gli Stati Uniti affermano che non è stato possibile verificarlo.

Redazione

BBC News World

15 febbraio 2022 35 minuti di aggiornamento

fonte dell’immagine, Agenzia Anadolu didascalia, Il rafforzamento militare della Russia intorno all’Ucraina ha lanciato l’allarme.

Martedì, l’esercito russo ha annunciato il ritiro di alcune delle sue forze che stavano conducendo esercitazioni vicino al confine con l’Ucraina.

“Le unità dei distretti militari meridionali e occidentali che hanno completato i loro compiti hanno già iniziato a salire a bordo di vagoni e vagoni ferroviari e inizieranno a trasferirsi nelle loro guarnigioni oggi”, ha affermato l’agenzia ha affermato il portavoce del ministero della Difesa Igor Konashenkov. interfaccia utente.

Il funzionario ha aggiunto che “unità separate cammineranno come parte dei convogli militari”.

Konashenkov non ha detto quante persone se ne fossero andate e non era chiaro se la decisione avrebbe aiutato a disinnescare le tensioni.

Anche se è concentrato più di 100.000 soldati Vicino al confine, Mosca ha ripetutamente negato qualsiasi piano per invadere l’Ucraina.

fonte dell’immagine, Reuters didascalia, Biden ha detto che non erano in grado di verificare il ritiro delle truppe.

Questo martedì, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sottolineato che un attacco russo all’Ucraina “rimane un’alta possibilità” e che il costo umano sarà “enorme”.

Nelle osservazioni televisive a livello nazionale, Biden ha detto che ancora Non è stato possibile verificare il ritiro delle truppe annunciato da Mosca.

“[La salida de las fuerzas rusas] Sarebbe bello, ma non l’abbiamo ancora verificato. Non abbiamo ancora verificato se le unità militari russe siano rientrate nelle loro basi”.

“In effetti, i nostri analisti notano che rimangono in una situazione molto pericolosa”. READ Il Nicaragua chiede "rispetto" all'ONU e difende la legittimità delle prossime elezioni

Putin dice che non vuole la guerra

Presidente russo. Vladimir Putin ha detto martedì che la Russia “ovviamente” non vuole la guerra in Europa, ma ha detto che le preoccupazioni per la sicurezza del suo paese dovrebbero essere prese sul serio dall’Occidente.

Alla domanda dei giornalisti su una possibile guerra, Putin ha detto: “Lo vogliamo o no? Certo che no. Proprio per questo abbiamo avanzato proposte per il processo negoziale”.

Ha anche affermato che la NATO finora non è riuscita ad affrontare le preoccupazioni “fondamentali” della Russia in materia di sicurezza e ha chiesto che la questione dell’adesione dell’Ucraina al blocco di sicurezza multinazionale sia affrontata ora, anche se l’Ucraina non ha ancora presentato domanda di adesione.

fonte dell’immagine, Reuters didascalia, Putin ha parlato della situazione in Ucraina dopo il suo incontro con il cancelliere tedesco Olaf Schulz a Mosca.

In precedenza, il segretario di Stato americano Anthony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov hanno avuto una telefonata.

In una dichiarazione di Mosca, Lavrov ha sottolineato la necessità Dialogo pratico sull’intera gamma di questioni sollevate dalla Russia. Ha anche detto a Blinken che la “retorica aggressiva” di Washington era inaccettabile, ma ha ritenuto necessario continuare “un’azione congiunta”.

Mosca deve ritirare tutte le sue forze.

Gli Stati Uniti hanno avvertito che un’invasione russa potrebbe avvenire in qualsiasi momento e più di una dozzina di paesi hanno esortato i propri cittadini a lasciare il paese.

Regno Unito, Australia, Canada e Paesi Bassi sono tra i paesi che esortano i propri cittadini ad andarsene il prima possibile.

Un modo per scoprire se il ritiro delle truppe russe è reale, come spiega Olga Evshina del servizio russo della BBC a Mosca, è guardare cosa accadrà nei prossimi giorni in Bielorussia, dove i due paesi tengono esercitazioni militari congiunte. READ Il Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale guida le elezioni in Nicaragua - Escambrai

“Queste esercitazioni congiunte dovrebbero concludersi il 20 febbraio. Se la Russia ritirerà le sue forze dopo, potrebbe essere un segno che Mosca è seriamente intenzionata a ridurre il dispiegamento delle sue forze attorno ai confini dell’Ucraina”, ha affermato Evshina.

Il ministro degli Esteri britannico Liz Truss ha risposto alla notizia del ritiro delle truppe dicendo che per credere che non ci fossero piani di invasione, Mosca dovrebbe Tira fuori tutte le tue forze accumulate al confine con l’Ucraina.

“I russi hanno dichiarato di non avere piani per invadere, ma dovremo assistere a un ritiro delle forze su larga scala per dimostrare che questo è vero”, ha detto in un’intervista alla BBC. LBC.

Da parte sua, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha incoraggiato la Russia ritirare tutte le sue forze Rimani vicino al confine.

“Abbiamo una regola: non credere a ciò che senti, credi a ciò che vedi”, ha detto a un gruppo di giornalisti in risposta alla notizia.

“Quando vedremo un ritiro, crederemo nella riduzione dell’escalation”, ha aggiunto. Dopo l’annuncio, il ministero della Difesa russo ha rilasciato filmati ufficiali che riportavano che molti dei suoi carri armati e veicoli blindati lasciavano l’area vicino al confine ucraino.

Per visualizzare questo contenuto, abilita JavaScript o prova un altro browser Titolo del video, La Russia distribuisce foto di carri armati e truppe che lasciano il confine con l’Ucraina

A Bruxelles, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha affermato di non aver visto “alcuna riduzione dell’escalation” da parte della Russia al confine con l’Ucraina.

Ma ha aggiunto che le “indicazioni” provenienti da Mosca dopo gli sforzi diplomatici danno “qualche motivo di cauto ottimismo”.