Russia e Ucraina | Zaporizhia: le forze russe prendono il controllo della più grande centrale nucleare d’Europa dopo l’incendio

Redazione

BBC News World

4 marzo 2022, 02:11 GMT Aggiornato 3 minuti

fonte dell’immagine, Reuters spiegare, La centrale nucleare di Zaporizhia è la più grande d’Europa.

Le forze russe continuano a premere sulle principali città dell’Ucraina orientale e meridionale come parte dell’invasione lanciata da Vladimir Putin il 24 febbraio.

Venerdì mattina, il regolatore nucleare ucraino ha confermato che la Russia aveva preso il controllo Centrale nucleare di Zaporizhiail più grande d’Europa, si trova a Enerhodar, nel sud-est del Paese.

Questa notizia arriva dopo lo scoppio di un incendio nelle strutture, che ha portato all’emissione di tutti gli allarmi.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha accusato le forze russe di “sparare da tutte le parti” all’impianto.

russi Devono fermare l’attacco immediatamente“Lasciate passare i vigili del fuoco, create una zona di sicurezza”, ha scritto il ministro su Twitter.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky per discutere dell’incidente.

Zelensky ha chiesto aiuto urgente e ha avvertito di un possibile disastro nucleare.

“Europei, per favore svegliatevi!”gridò da Kiev.

Funzionari della centrale nucleare hanno detto dopo la preoccupazione iniziale sicurezza nucleare rimasto contenuto.

Verso le 6:20 ora locale, i servizi di emergenza ucraini hanno confermato di essere stati in grado di estinguere l’incendio, che ha interessato solo l’edificio di addestramento e il laboratorio.

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha indicato che l’attrezzatura di base della centrale nucleare funziona e che la radiazione rimane a livelli normali.

Mosse diplomatiche

Giovedì i negoziatori russi e ucraini hanno concordato di organizzare corridoi umanitari per evacuare i civili.

Zelensky ha anche richiesto un incontro faccia a faccia con la sua controparte russa perché lo dice L’unico modo per porre fine alla guerra.

fonte dell’immagine, Getty Images spiegare, Giovedì, l’invasione russa dell’Ucraina è entrata nel suo ottavo giorno.

Putin insiste che l’invasione sta andando “secondo i piani”.

Da parte sua, il presidente francese Emmanuel Macron ha messo in guardia contro questo ‘Il peggio deve ancora venire’dopo aver parlato con il presidente russo, che ha detto di vederlo pronto a conquistare “tutta l’Ucraina”.

Da entrambi i lati

Le città di Kharkiv, Chernihiv e Mariupol restano sotto il controllo ucraino, secondo il ministero della Difesa ucraino, nonostante l’intenso assedio degli ultimi giorni.

A Chernihiv, almeno 33 persone sono state uccise e altre 18 sono rimaste ferite giovedì durante l’attentato, secondo il servizio di emergenza ucraino. READ I candidati presidenziali cileni invitano i cittadini a votare (+ foto)

A partire da mercoledì, il ministero della Difesa russo ha riconosciuto la morte di 498 dei suoi soldati. Nel frattempo, la Presidenza ucraina ha riportato 9.000 vittime da parte russa, senza specificare il numero dei feriti e il numero dei morti.

fonte dell’immagine, Reuters spiegare, Il bombardamento ha colpito condomini come questo nella città di Irbin, nella regione di Kiev.

Diverse stime annunciate da parte ucraina indicano migliaia di militari morti e feriti, con almeno 2.000 civili uccisi, sebbene i numeri non siano verificati in modo indipendente.

milioni di profughi

Secondo le Nazioni Unite, un milione di persone Sono fuggiti dall’Ucraina nella prima settimana del conflitto.

“In soli sette giorni abbiamo assistito a un esodo di massa di 1 milione di rifugiati dall’Ucraina verso i paesi vicini”, ha detto giovedì l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Filippo Grandi su Twitter.

fonte dell’immagine, Getty Images spiegare, In una sola settimana, un milione di persone sono fuggite dall’Ucraina.

Più della metà dei profughi si è recata in Polonia e alcune migliaia sono già arrivate in paesi terzi, come la Repubblica Ceca, dove esiste una vasta comunità ucraina.

“Finché il conflitto non si fermerà, gli ucraini continueranno a fuggire”, ha affermato Grandi, ribadendo che questa crisi potrebbe causare fino a 4 milioni di rifugiati.

Giovedì Unione Europea e Stati Uniti hanno annunciato misure di protezione speciale per gli ucraini in fuga dalla guerra o, nel caso degli Stati Uniti, per quelli che si trovano già in quel Paese.

prendi Cherson

Le forze russe, dopo diversi giorni di assedio, sono riuscite mercoledì a catturare Kherson, una città di 300.000 persone situata nel sud del Paese.

Con un porto con accesso al Mar Nero, gli esperti affermano che il dominio russo in questa città influisce sulla logistica, sulle forniture alimentari e sulle risorse.

L’acquisizione di Kherson potrebbe consentire a Mosca di “cominciare a soffocare le forniture logistiche degli ucraini”Jack Watling, un esperto del Royal United Services Institute for Defense and Security Studies di Londra, ha avvertito.

riguarda La prima grande città ucraina controllata da Mosca in questo crimine.

Il sindaco della città, Igor Kulekhaev, ha affermato che le forze russe avevano il controllo della città, sebbene la bandiera ucraina continuasse ad essere issata a Kherson.

fonte dell’immagine, Reuters spiegare, In questo video girato il 1 marzo, i veicoli militari possono essere visti a Kherson, quando la città era già circondata dalle forze russe.

“Non ho fatto loro promesse. Non ho nulla da promettere loro. Sono interessato al normale funzionamento della nostra città. Ho chiesto loro di non sparare alle persone E il [les dije] Il sindaco ha scritto, come riportato dal servizio BBC Ucraina, che qui non abbiamo forze ucraine, solo civili. READ Una depressione tropicale unica verso Cuba e le Bahamas

Kulekhaev ha affermato che i russi hanno imposto una serie di condizioni per mantenere sventola la bandiera ucraina, tra cui:

Il coprifuoco tra le 20:00 e le 6:00 deve essere rigorosamente rispettato.

Puoi andare in città solo nel pomeriggio.

I pedoni possono percorrere le strade solo da soli o accompagnati al massimo da una persona. Non devono provocare l’esercito russo e devono fermarsi immediatamente quando gli viene chiesto di farlo.

I veicoli che trasportano cibo, medicinali e altri prodotti potranno entrare in città.

I veicoli che circolano in città devono farlo alla velocità minima e devono essere pronti a mostrare cosa stanno trasportando.

Il sindaco ha sottolineato di non considerare “trattative ufficiali” quelle che ha parlato con i russi.

L’incursione russa includeva il sequestro dell’edificio dell’amministrazione statale regionale, secondo il governatore Hanadi Lhota su Facebook.

Ma Lahuta ha detto che l’amministrazione sta continuando a fare la sua parte.

“Lo staff delle operazioni regionali, che guido, continua a lavorare e ad affrontare questioni urgenti per assistere i residenti della zona”, ha scritto il governatore.

“siamo in attesa aiuto umanitario“.

“Per favore, non credere alle bugie e non essere arrabbiato”, ha aggiunto.

Bombardamento e attacco aereo su Kharkiv

Nel nord-est è continuato il bombardamento della città assediata di Kharkiv, la seconda più grande del Paese.

fonte dell’immagine, Getty Images spiegare, Le autorità ucraine hanno confermato che la Russia stava bombardando punti civili a Kharkiv.

Secondo il sindaco di quella città, Ihor Terekov, gli attacchi russi hanno causato molte vittime tra la popolazione civile.

Il funzionario ha detto alla BBC Missili e missili da crociera Colpiscono costantemente le zone residenziali. Da parte sua, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha affermato che uno dei suoi osservatori è stato ucciso durante il bombardamento della città di Kharkiv.

Inoltre, i missili russi hanno colpito gli edifici della polizia Servizio di sicurezza dell’Ucraina e Università nazionale di Karazin.

fonte dell’immagine, Getty Images spiegare, Piazza della Libertà è stata riempita di macerie dopo l’attacco.

Lo ha detto il sindaco La città è “parzialmente circondata” dall’esercito russoChe l’esercito ucraino rifiuta “eroicamente”. READ Biden esclude l'invio di truppe in Ucraina se la Russia invade

Ha preso di mira un teatro dell’opera, una sala da concerto e uffici governativi al Cairo Il cantiere della libertà da Kharkiv.

Una “catastrofe quasi umanitaria” a Mariupol

Mercoledì e giovedì la città portuale di Mariupol, nel sud-est dell’Ucraina, è stata oggetto di pesanti bombardamenti da parte delle forze russe.

Il vice sindaco Serhiy Orlov ha detto mercoledì alla BBC che anche la città lo era “Sull’orlo di una catastrofe umanitaria”.

“L’esercito russo opera con tutte le sue armi qui: artiglieria, sistemi di lancio multipli, aerei e missili tattici. Stanno cercando di distruggere la città”, ha detto Orlov.

fonte dell’immagine, Reuters

fonte dell’immagine, Getty Images spiegare, Migliaia di ucraini dormono nelle stazioni della metropolitana per essere al sicuro dai bombardamenti.

Ha detto che le forze russe erano a miglia di distanza dalla città da tutti i lati e hanno lanciato attacchi alle infrastrutture chiave e interrotto le forniture di acqua ed elettricità a parti della città.

Ha detto che una zona residenziale densamente popolata sulla riva sinistra della città è stata “quasi completamente distrutta”.

“Non possiamo contare il numero di vittime lì, ma pensiamo che almeno centinaia di persone siano morte. Non possiamo entrare per recuperare i corpi. Mio padre vive lì e non riesco a localizzarlo, e non “Non so se è vivo o no. È morto”, ha detto.

Giovedì, la città ha trascorso la sua seconda giornata sotto i bombardamenti e senza elettricità, riscaldamento o approvvigionamento idrico.

Funzionari locali hanno affermato che la situazione è catastrofica e non sono stati in grado di evacuare i feriti.

Mariupol è Il principale obiettivo strategico della Russia Perché la cattura di questa città consentirebbe alle forze separatiste sostenute dalla Russia nell’Ucraina orientale di unirsi alle forze russe in Crimea, la penisola meridionale che la Russia ha annesso nel 2014.

L’esercito ucraino ha finora fermato le forze russe in parti chiave del paese, ma il crescente bombardamento aereo delle città ha sollevato il timore che la Russia stia cambiando tattica.

“L’esercito ucraino è molto coraggioso e continuerà a difendere la città, ma lo stile dell’esercito russo è simile a quello dei pirati: non combattono con le loro forze, ma distruggono intere regioni”, ha detto Orlov.

Sebbene Kiev, la capitale dell’Ucraina, sia vista come l’obiettivo principale delle forze russe, il massiccio dispiegamento di truppe inviate da Mosca non è ancora riuscito ad assediare la città.

Un enorme convoglio di centinaia di veicoli blindati sta avanzandopapà Verso Kiev “ancora detenuta”Secondo il portavoce del Dipartimento della Difesa americano John Kirby.

“Secondo le nostre migliori stime, non hanno fatto progressi significativi nelle ultime 24-36 ore”, ha detto il funzionario durante una conferenza stampa del Pentagono mercoledì.

fonte dell’immagine, Getty Images spiegare, La città di Erbin, nella regione di Kiev, è stata testimone di aspre battaglie tra le forze russe e ucraine.

Ciò non ha impedito il proseguimento degli attacchi alla capitale, poiché nelle prime ore di giovedì si sono sentite potenti esplosioni. Le immagini pubblicate sui social media mostravano un’enorme palla di fuoco che illuminava il cielo.

I corrispondenti della BBC a Kiev affermano che il suono dell’esplosione potrebbe essere sentito anche all’interno del suo bunker sotterraneo, a due piani sottoterra.

Allo stesso modo, la città di Irbin – nella regione di Kiev – è stata pesantemente bombardata e ha assistito a aspre battaglie tra le forze russe e ucraine.