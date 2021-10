Ryan Gosling sarà Ken Margot Robbie in Barbie

Potremmo essere troppo grandi per questo Barbie, ma nulla ci impedisce di entusiasmarci per il nuovo film di Greta Gerwig. La bambola con cui tutti giocavamo da bambini (o eri più una Bratz?) avrà la sua storia sul grande schermo. Dal manager “Piccole donne” Annunciando il suo nuovo progetto, la nostra passione per scoprire chi brillerà in esso è stata immensa. Se sapessimo qualche settimana fa che sarebbe stato Margot Robbie Colui che interpreterà la mitica bambola Mattel, oggi sappiamo finalmente chi sarà Ken: The Cool Ryan Gosling.

Non possiamo pensare a un cast migliore per il film di Margot Robbie e Ryan Gosling per aver dato vita a due bambole leggendarie della nostra infanzia. Che bella coppia! Come accennato data finaleL’attore era già stato selezionato per il ruolo, ma ha dovuto rifiutarlo a causa dell’incompatibilità del programma. Ma la crisi del virus Corona ha costretto il rinvio delle riprese, che ha permesso di combinarle con il resto delle riprese.

Questo contenuto è importato da Twitter. Potresti essere in grado di trovare lo stesso contenuto in un altro formato o potresti essere in grado di trovare maggiori informazioni sul loro sito web.

Non si conoscono altri dettagli sul film. Naturalmente, sembra che l’argomento per questo non sarà quello che ci si aspetterebbe. Come rivelato da Margot Robbie quest’estate, questo film si concentra su demolisci ogni pregiudizioS A proposito di questa leggendaria bambola di plastica e racconterà la storia da un altro punto di vista. “Le persone generalmente pensano quando ascoltano Barbie: ‘So di cosa parla il film’ e poi sentono il nome Greta Gerwig, che sta scrivendo e dirigendo il film e loro dicono, ‘”Beh, forse non so che film sia“, Lei disse.

A proposito, se hai giocato anche con Polly Pocket, sarai felice di saperlo C’è un film Corri e corri con Lily Collins.

Questo contenuto è creato e gestito da una terza parte e viene importato in questa pagina per aiutare gli utenti a fornire il proprio indirizzo email. Potresti essere in grado di trovare maggiori informazioni su questo e contenuti simili su piano.io