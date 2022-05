Abbiamo dettagli molto nuovi su questa serie Ryzen 7000 “Rafael” Da AMD per il segmento desktop. Abbiamo possibili specifiche e prezzi per i modelli Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7800X, Ryzen 5 7600X.

Ryzen 7000: trapelano specifiche e prezzi

AMD Ryzen 7000 “Rafael” Verrà lanciato nella seconda metà di quest’anno con una possibile sorpresa. Secondo una fonte di origine cinese, il Ryzen 9 7950X Posso ottenere il massimo 24 core e 48 thread, invece di 16 core e 32 thread. Questo modello sarà il fiore all’occhiello della serie.

Successivamente, esaminiamo i quattro modelli che faranno parte della serie Ryzen 7000, sulla base dei dati provenienti da due fonti: RedGamingTech S Zhongzheng تقييم valutazione. Entrambe le sorgenti sono identiche in tutto, fatta eccezione per il numero di core che ogni modello avrà.

AMD Ryzen 9 7950X: 24 o 16 core a 5,4 GHz

Il 7950X Avrà due possibili configurazioni di core, 24 o 16 core, che differiscono anche per il numero di thread. Se ci sono 24 core e 48 thread, AMD proverà a bypassare Intel, che con Raptor Lake offrirà un massimo di 24 core e 32 thread.

Il mago arriverà Velocità di clock fino a 5,4 GHz su un singolo core, che è un anticipo del 10% nelle velocità di clock rispetto alla corrente Ryzen 9 5950X. Il TDP sarà compreso tra 125 e 170 W.

Secondo la fonte cinese, il prezzo di questo processore sarà di circa $ 900.

Ryzen 9 7900X: 12 o 16 core a 5,3 GHz

A seconda di cosa sta succedendo con il 7950X, Il numero di core nel 7900X può essere 16 o 12, per configurare 32 o 24 thread. Questo chip raggiungerà una velocità di clock di 5,3 GHz su un singolo core.

Il miglioramento delle prestazioni rispetto all’attuale Ryzen 9 5900X sarà di circa il 15-25%. Il processore avrà un prezzo di $ 650 al lancio.

AMD Ryzen 7 7800X: 8 core, 5,2 GHz

In questo caso, non ci saranno dubbi sul numero di core. Stiamo parlando di un mago. 8 core e 16 thread Insieme a La velocità di clock è fino a 5,2 GHz in un cuore. Questo chip dovrebbe offrire prestazioni superiori al tuo Ryzen 7 5800X3D con tecnologia 3D V-Cache.

Il suo prezzo al dettaglio sarà di $ 449.

AMD Ryzen 5 7600X: 6 core, 5,1 GHz

Tradizionalmente, Ryzen 5 è sempre stato il più popolare tra gli utenti di PC che scommettono su AMD.

Il Ryzen 5 7600X offrirà ancora una configurazione a 6 core e 12 thread nella fascia media, con tutti i miglioramenti delle prestazioni offerti dai core Zen 4 e velocità di clock aumentate. Sotto questo aspetto, il 7600X avrà una velocità di clock di 5,1 GHz su un singolo core.

Il prezzo sarà di 350 dollari.

L’architettura di base di Zen 4 arriverà con i seguenti miglioramenti: