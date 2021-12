Ryzen 9 6900HX guarda fuori: ZEN 3+ per l’architettura, RDNA 2 per la grafica

AMD Continua a utilizzare le iterazioni dell’architettura grafica integrata Vega per le APU basate su Ryzen, tuttavia la tendenza potrebbe presto cambiare con Ryzen 9 6900HX, che equipaggerebbe una iGPU basata sull’architettura RDNA 2.

Per coloro che si stanno perdendo, il Ryzen 9 6900HX appartiene alla generazione Rembrandt (Ryzen 6000) Da AMD APU, che sarà basata sull’architettura ZEN 3+ e avrà grafica Navi 2. Vi ricordiamo che i processori desktop-oriented che utilizzeranno l’architettura ZEN 4 saranno Ryzen 7000chi vedrà la luce in futuro.

guadando Caratteristiche Dall’AMD Ryzen 9 6900HX, è un’APU di fascia alta 8 core fisici, 16 thread (2 thread per core), cache di livello 3 da 16 MB, cache di livello 2 da 4 MB, salverà un file Velocità di lavoro massima di 4,6 GHz, integrerà la grafica Radeon 680M integrata basata sull’architettura RDNA 2. Utilizzerà ZEN 3+ come architettura con un processo di fabbricazione a 6 nm.

Sembra che ci siano ancora alcuni aspetti da sapere, come la RAM supportata, che potrebbe essere DDR5-4800-LPDDR5X, e il TDP, che potrebbe essere 35 o 45 W. La maggiore larghezza di banda offerta dalla DDR5 sarà molto utile per l’iGPU, che, per ovvi motivi, deve fare affidamento sulla RAM per la memoria grafica.

Poiché l’AMD Ryzen 9 6900HX è un’APU di fascia alta, è chiaramente destinata principalmente ai laptop di fascia alta. Ciò significa che molti modelli di computer, in particolare quelli orientati ai giochi e alle attività professionali come l’editing video, sono dotati di una potente grafica NVIDIA come l’RTX 3070 Ti da 8 GB e l’RTX 3080 Ti da 16 GB.

La grafica integrata che sarà incorporata da Gilles Rembrandt è destinata a utilizzare la designazione “Radeon 6XXM”La Radeon 680M è il modello grafico specifico che verrà utilizzato dal Ryzen 9 6900HX. Incorporare la grafica RNDA 2 potrebbe essere un salto significativo per le APU AMD, soprattutto considerando che sarà la tecnologia che Steam Deck utilizzerà attraverso un modello di processore personalizzato basato su ZEN 2.

Date le date in cui ci troviamo, è molto probabile che conosciamo tutti i dettagli del Ryzen 9 6900HX in CES 2022 Che si terrà all’inizio del prossimo anno. È conveniente per AMD premere sull’acceleratore, specialmente quando vedi che Intel si sta preparando artiglieria pesante Per l’elaborazione grafica entrambi hardware Piace Software.