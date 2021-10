Sabadell Bank ha rifiutato un’offerta di 1.200 milioni per la sua filiale britannica TSB

Banc Sabadell ha rifiutato un’offerta della banca retail britannica Co-operative Bank per il 100% del capitale di TSB, la sua controllata britannica, per oltre 1.000 milioni di sterline – circa 1.200 milioni di euro – come riportato ieri dalla rete televisiva. Sky News.

Dopo la pubblicazione della notizia, la banca guidata da Josep Olio ha confermato in una nota di aver già ricevuto “un segnale di interesse non richiesto dalla banca cooperativa con un’offerta alla nostra controllata TSB”. La dichiarazione ha aggiunto che il consiglio di amministrazione di Banc Sabadell ha formalmente risposto a The Co-operative Bank che “questo non è un accordo che desideriamo esplorare in questo momento, come abbiamo dichiarato pubblicamente in precedenza”.

La dimensione della cooperativa sarà quasi triplicata se l’acquisto, che è già stato scartato, andrà avanti.

La Co-operative Bank, con sede a Manchester, è un’entità commerciale per privati ​​e piccole e medie imprese con un patrimonio di 25,599 milioni di sterline, pari a circa 30.000 milioni di euro. TSB, che ha oltre 42.000 milioni di asset in bilancio, è stata acquisita da Sabadell Bank nel 2015 per circa 2.300 milioni di euro. Nel mercato si riconosce che prima o poi la vendita di TSB sarà una realtà.

Dopo aver interrotto le trattative per una potenziale vendita a BBVA alla fine dello scorso anno, Banc Sabadell ha posto le basi per continuare la sua avventura in proprio. All’inizio dell’anno, l’entità di origine valesan è stata sostituita da Jaume Guardiola, CEO, da Cesar Gonzalez Bueno, CEO di ING.

A maggio, con il nuovo team, è stato presentato un nuovo piano strategico 2021-203 in cui l’obiettivo principale è trasformare il proprio modello di business retail e rafforzare la propria leadership nel settore delle imprese in Spagna, sempre con l’obiettivo di migliorarne l’economicità . Finora quest’anno, le azioni della banca hanno registrato un forte rimbalzo e accumulato una rivalutazione dell’85%.