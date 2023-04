Sabalenca ha trattenuto Osorio a Madrid

ESPNtennis.comLettura: due minuti.

Con molti colpi di scena, duello tra Aryna Sabalenka (2° nel ranking WTA) e Camila Osorio (115°) per il terzo round del WTA 1000 a Madrid Assegnato un livello gerarchico e di alto livello del tennis femminile. Con un punteggio di 6-4 e 7-5, il bielorusso ha conquistato la vittoria per raggiungere l’istanza successiva.

Già al precedente incontro l’incontro tra i due aveva prefigurato un certo divertimento: tanti comizi e applausi sono stati quelli che, non con l’acqua, hanno inondato lo stadio Manuel Santana. Anche se la seconda testa di serie della competizione ha vinto entrambi i set, la cosa curiosa è che il colombiano ha avuto una buona rimonta. Mentre sulla prima manica è riuscito a posizionarsi dall’1-3 al 4-3; Nella seconda ha fatto lo stesso da 1 a 4 fino a quando il punteggio è stato pari a 5 partite per parte e ha così allungato la partita.

Il bielorusso ha sconfitto il colombiano 6-4, 7-5 per accedere agli ottavi di finale del torneo di Madrid. EFE

Ad attirare l’attenzione è stata anche la richiesta del medico dall’America Latina in vista di quel secondo ritorno dei Giochi. Sebbene Osorio non sia stato in grado di vincere, ha mostrato un livello di tennis impressionante con diversi vincitori e duelli in lotta per fare coppia con uno dei migliori tennisti della stagione e recente vincitore dell’Australian Open.

E con questa vittoria, L’attuale 2 al mondo ha aggiunto la sua 25a vittoria nel 2023, essendo solo la seconda tennista donna a raggiungere questo traguardo (l’altra è Jessica Pegula). Con un record di 25-4 e due titoli al suo attivo, è la tennista con la più alta percentuale di efficacia in questa stagione (86,2%).

vincitore dentro WTA 1000 Madrid 2021 Si è già assicurato il passaggio agli ottavi di finale della competizione, dove il vincitore del duello tra il sorprendente sedicenne, Mira Andreeva (194) e la polacca Magda Linette (19).

