Sabalenka: “Non abbiamo alcun controllo su questa situazione”

Arina Sabalenka, campionessa di Madrid. GT

“Siamo solo atleti. La guerra non dipende da noi”, ha detto la bielorussa Arina Sabalenka, rispondendo a episodio È successo al Masters 1000 di Roma, quando l’ucraino Oleksii Krutykh ha rifiutato stretto Per mano del suo rivale russo Alexander Shevchenko alla fine del match ha perso 6-4, 6-2 al primo turno.

L’episodio di oggi non ha avuto grosse conseguenze, anche se ha avuto alcune reazioni come quelle espresse sabato dal neo campione del torneo di Madrid. “Giochiamo solo a tennis e non abbiamo alcun controllo su questa situazione”, ha detto il bielorusso, riferendosi al conflitto armato tra Russia e Ucraina, secondo l’agenzia italiana. io dimentico.

“La gente si aspetta qualcosa da noi, ma non possiamo fare nulla e questo è il peggio”, ha aggiunto il seme n. 2 WTA, che ha affermato che poco o nulla è cambiato rispetto a quando è scoppiata la guerra nel febbraio dello scorso anno. Sabalenka ha risposto: “È una domanda difficile. Cosa si intende per ‘cambiamento’?” palla“.

“La WTA sta facendo tutto il possibile per gestire questa situazione nel miglior modo possibile”, ha detto Sabalenka, spiegando, “Non è che mi fermo a pensare a quello che sta succedendo, ma cerco di concentrarmi sul mio gioco e ho capito che non non farlo. Qualche danno agli ucraini.» «La guerra no colpa Io, né gli atleti russi e bielorussi, che sono, atletiripeté.