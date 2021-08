Lo storico club italiano della Serie A italiana non è riuscito a trovare acquirenti per risolvere i gravi problemi finanziari che hanno portato alla scomparsa, nonostante l’ex giocatore abbia cercato di ridare vita alla città.

Il Civo Verona, Il consiglio comunale del nord-est italiano ha annunciato martedì che l’uomo, che ha giocato in Serie A dal 2001 al 2019 prima di affrontare gravi problemi finanziari, è scomparso a causa della carenza di acquirenti.

“Il termine fissato dalla federazione per iscriversi al campionato a mezzogiorno è scaduto. Lo ha detto in una nota il consiglio comunale.

La scorsa stagione è stata l’ottava Serie B, ma spostata amministrativamente in Serie D a fine luglio, fino a martedì Civo ha dovuto trovare un acquirente e controllare per entrare in campionato.

La città ha detto che spera di mantenere le squadre sotto il club e ha annunciato l’ex giocatore di punta Sergio Belicier Civo ha registrato il nome 1929 (data di fondazione della squadra).

Bellissier (517 partite e 139 gol) prova a integrare il piano di risanamento “È stato uno dei giorni più tristi della mia vita. Ci ho provato con tutte le mie forze, sperando di poter ripetere questa bellissima storia (…) ma purtroppo non ci sono riuscito”.

“Mi dispiace di aver avuto così poco tempo, è così difficile trovare sponsor”, ha spiegato.

Civo, uno dei due locali di Verona ciao, Sono saliti in Serie A nel 2001 e hanno giocato 17 stagioni nell’élite, con un anno di pausa nel 2007-2008.

Internazionali d’Italia Bernardo Coradi, Emanuel Giaccherini, Simone Berota, Luca Marchezani, attaccante italo-brasiliano Amuri, difensore colombiano Mario Sì E attacco tedesco Oliver Pierhoff Indossano una maglietta civo Luigi del Neri È uno dei migliori allenatori.