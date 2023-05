Sai come bloccare le chat di WhatsApp con l’impronta digitale? Spieghiamo passo dopo passo

L’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp qualche giorno fa ha annunciato una nuova impostazione per le sue chat, dove ora è possibile creare un file cartella privata con conversazioni che Puoi entrare solo con la tua impronta digitale o una password.

Se sei interessato a creare una cartella privata e non l’hai ancora fatto, ecco come fare:

Passo dopo passo per bloccare le chat

Questa nuova impostazione è molto semplice, devi solo andare all’applicazione WhatsApp e quindi scegliere la chat o il gruppo che desideri particolarmente.

Una volta ottenuto il nome della chat, devi fare clic su di esso e andare all’elenco. Lì troverai in fondo un’opzione che dice Divieto di chat.

Quando fai clic su questa opzione, appariranno le opzioni di blocco, che possono essere, con Password, impronte digitali e Face ID su alcuni dispositivi.

Accanto all’opzione “Archiviati”, troverai la cartella “Chat bloccate” ed è così che saranno le chat che vuoi mantenere private.

Si prega di notare che questa opzione Non bloccherà la conversazione su tutti i dispositivi Tutte le chat che imposti in privato appariranno senza questa opzione.

“Nei prossimi mesi, aggiungeremo altre opzioni per bloccare le chat, come la possibilità di bloccare le chat sui dispositivi associati e creare una password personalizzata per le tue chat diversa da quella che usi sul tuo telefono”, l’app disse.

