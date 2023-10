Sakkari e Garcia, i due candidati abbandonati a Zhengzhou

I candidati allo Zhengzhou WTA 500 non hanno avuto una bella giornata in ufficio. Da un lato, Maria Saccari (n. 6 nel ranking WTA) questa settimana ha affrontato un promettente che ha avuto lo stesso slancio della squadra di casa: Zheng Qinwen. D’altra parte, Carolina Garcia (10°) La partita è iniziata in vantaggio, ma Yasmine Paolini le ha strappato la vittoria.

Maria Saccari ha salutato Zhengzhou. Foto AP

La 28enne greca, che la scorsa stagione si è classificata terza al mondo e due volte campionessa del tour femminile, arriva a Zhengzhou con un totale di 38 vittorie e 21 sconfitte nel 2023 con il suo torneo WTA 1000 a Guadalajara sancito come il più rilevante finora.

Al suo ritorno dal Tour asiatico aveva raggiunto le semifinali a Tokyo e i quarti di finale a Pechino, ma ha vacillato nella première dell’evento di questa settimana. Questo contro il locale Cheng Qinwen, una figura in ascesa nel tennis cinese, 7-6(2), 6-3 dopo un’ora e 49 minuti di gioco.

La francese, sesta testa di serie ai WTA 500 in Cina, arriva lì con un record stagionale di 39 vittorie e 24 sconfitte, con le finali dei 250 metri a Lione e Monterrey i momenti salienti finora.

All’esordio stagionale a Zhengzhou parte bene, raccogliendo anche quattro match point, ma è Yasmine Paolini a festeggiare 3-6, 6-4, 7-5 dopo due ore e diciassette. minuti. La Corte.

Anas Jaber (vii), I migliori preferiti di questa settimanaInizierà la sua stagione affrontando l’italiana Lucia Bronzetti agli ottavi. Tutta l’azione WTA 500 a Zhengzhou, esclusivamente su STAR+.