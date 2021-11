Saler accoglie un nuovo spazio per promuovere l’imprenditorialità a Valencia

Saler, un centro commerciale di proprietà della società immobiliare MERLIN Properties, e Lanzadera, l’acceleratore promosso dall’imprenditore della regione di Valencia Juan Roig, hanno presentato lunedì scorso un innovativo concetto pop-up per evidenziare e promuovere l’imprenditorialità a Valencia. Fino al 15 gennaio molte start-up di Lanzadera sono nel Saler, recentemente rinnovato, per presentare i loro prodotti, pubblicizzare la loro attività e tenere diversi workshop interessanti. Un progetto che fa parte dell’accordo aziendale mantenuto da entrambe le entità, attraverso il quale si vuole portare l’innovazione degli imprenditori al grande pubblico attraverso Lanzadera Market, un evento senza precedenti dove i visitatori possono trovare i migliori prodotti dei marchi partecipanti.

Per due mesi, i pop-up del Lanzadera Market inonderanno un’area di oltre 450 metri quadrati situata al Livello 0 del centro commerciale. In esso troverai prodotti cosmetici naturali, come quelli delle aziende Saigu, Kaf Cosméticos e Feelit, pantofole del marchio universale di Timpers “Blind Design”, prodotti di abbigliamento etico di Brava Fabrics e Clotsy Brand, dolci e biscotti di In the barca, alimenti per bambini Organic di Smileat, prodotti di tendenza del marchio virale Flamingueo, collezione di scarpe da donna di Tuilus, articoli classici in edizione limitata di Vintage TTS, decorazioni balinesi fatte a mano di Natyal, fiori stabilizzati di Ritta Piperita, accessori di cancelleria di Rosita Vientos e prodotti di abbigliamento di molti Influencer dell’azienda di moda usata It Closet. Inoltre, “Nessuno senza la sua quota giornaliera” avrà una presenza altrove nel centro commerciale, rendendo più facile donare cibo agli utenti che desiderano collaborare all’iniziativa.

Durante la loro permanenza a Saler, queste aziende presenteranno ai visitatori i loro prodotti innovativi e condivideranno attività di ogni tipo, a cui potranno partecipare bambini e adulti. Alcuni dei laboratori che sono già stati confermati sono quelli per la creazione di candele, la decorazione di biscotti per l’albero di Natale o il trucco. La partecipazione a queste conferenze sarà completamente gratuita e i visitatori potranno registrarsi presso il punto assistenza clienti del centro commerciale o tramite il sito Saler.

Il mercato di Lanzadera è stato presentato in occasione di un vivace evento da imprenditori di Lanzadera come Teapical, che ha introdotto l’innovativo infuso di tè rinfrescante, o Taruga creaciones, i cui vivaci murales dipinti adornano l’esterno dello spazio. La serata è stata ravvivata da un dj.

Attraverso questa collaborazione, Saler e Lanzadera cercano di promuovere la cultura imprenditoriale a Valencia e introdurre nuovi concetti ai visitatori attraverso regali di Natale originali e interessanti laboratori di marchi sulle ultime tendenze di moda, arredamento, lifestyle, cosmetici e cibo.