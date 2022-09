Salernitana-Empoli per la Serie A italiana. Calendario delle partite, dati rilevanti e quote scommesse

Non perdetevi i dettagli della partita di Serie A italiana tra Salernitana ed Empoli allo Stadio Arechi.

Salernitana-Empoli, sfida per la 5^ giornata di Serie A italiana in programma lunedì 5 settembre alle 11:30 in Colombia allo Stadio Arechi.

Salernitana vs Empoli partita visione TV in diretta e orari dalla Colombia

quando Lunedì 5 settembre 2022.

ora? 11:30 in territorio colombiano.

Città universitaria? Stadio Arechi.

Modalità di diffusione? Puoi seguire la lotta tra Salernitana ed Empoli in diretta e di persona su ESPN e Star + Signal.

La prossima partita della Salernitana? La Salernitana affronterà la Juventus domenica 11 settembre allo Juventus Stadium nella sesta giornata del campionato italiano di Serie A.

La prossima partita dell’Empoli? L’Empoli affronterà la Roma nella sesta giornata di Serie A italiana allo stadio Carlo Castellani lunedì 12 settembre.

Come sono entrate in campo Salernitana ed Empoli?

La Salernitana ha pareggiato contro il Bologna nella partita precedente. Nel frattempo, l’Empoli era saldamente legato all’Hellas Verona.

Scommesse Salernitana-Empoli?

Zamba: 2.35 Salernitana 3.3 pareggio –3.2 per l’Empoli.

Rivalo: 2,25 alla Salernitana 3,1 pareggio –3,0 all’Empoli.

BetPlay: 2.25 alla Salernitana 3.5 pareggio –3.25 Empoli.