Salsa Parque 2024 con raccomandazioni di accettazione

Con la partecipazione di sei gruppi internazionali, cinque gruppi nazionali e otto gruppi locali 5 e 6 ottobre Si terrà Parco Simón Bolivar Lui Festival della salsa nel parco. Ingresso gratuito!

Per il suo corretto sviluppo, e Istituto Regionale d’Arte – EdartsRivela raccomandazioni che dovrebbero essere prese in considerazione per evitare inconvenienti.

Questo festival è adatto agli adulti Le porte si apriranno nei prossimi due giorni 12:00.

Persone con disabilità fisiche o visive Potranno entrare attraverso Lato ovest della Carrera 60 La direzione è nord-sud, e chi vuole portare la propria auto può lasciarla nei parcheggi vicini al parco, come quelli di Il Centro Bowling Saleter e la Biblioteca Virgilio Barco.

Il 5 e 6 ottobre, l’Avenida Calle 63 sarà completamente chiusa dalle 9:00 alle 23:00, tra Carrera 60 e Avenida 68, quindi i percorsi possibili saranno Calle 26, Calle 53, Calle 68, Carrera 60 e Avenida 68.

Il festival dispone di batterie di piccioni situate sul lato ovest dell’arena dell’evento, facilmente identificabili dalla segnaletica installata.

Allo stesso modo, ci saranno quattro centri sanitari attrezzati per far fronte a eventuali eventualità, dove verranno effettuati la valutazione iniziale, le cure immediate e il trasferimento in un centro ospedaliero se la situazione lo richiede; Questi centri sanitari saranno situati sul lato occidentale del teatro.

Saranno disponibili anche le ambulanze qualora fosse necessario il trasporto.

Non sono ammessi cibi o bevande. Salsa al Parque avrà un’area gastronomica con più di 10 ristoranti. Si consiglia di munirsi di contanti, poiché nella maggior parte dei punti non sono presenti sportelli bancomat né pagamenti con carte di debito o credito.

Saranno inoltre previste aree per il consumo controllato di bevande alcoliche.

Non sono ammessi strumenti affilati. Perché può generare rischi per i partecipanti. Inoltre, Non è consentito entrare indossando magliette o indumenti indicanti le squadre di calcio. Non è inoltre consentito installare elementi come tende o oggetti che ostacolino la circolazione del pubblico.

Non è consentito l’accesso a videocamere o macchine fotografiche professionali. Non è consentito manomettere i droni durante il festival. Allo stesso modo, si sconsiglia la partecipazione in gravidanza, vista la dinamica dell’evento.