Salto con gli sci di Capodanno 2024: orari, tv e dove vedere la gara in diretta online

Gli sport invernali non sono quelli che suscitano maggiori aspettative in Spagna. Alla fine di ogni anno, però, c'è un evento che, per la sua spettacolarità, riesce ad attirare l'attenzione del pubblico, e su di lui Quattro campionati di trampolino Salto con gli sci.

Questo evento è l'evento di sport invernali più famoso al mondo.. Il periodo natalizio è accompagnato dalla partecipazione al torneo dei migliori professionisti di questo sport Si celebra nelle città di Oberstdur e Garmisch in Germania, e di Innsbruck e Bischofshofen in Austria.per 7 decenni.

All'interno di questo torneo quello Si celebra da Natale al 6 gennaio Con l'arrivo dei Re Magi, c'è una data che si distingue dalle altre, ed è il Capodanno, che si celebra il 1° gennaio.

Programma: A che ora è il salto con gli sci di Capodanno?

Il torneo è iniziato giovedì 28 dicembre e terminerà il 6 gennaio 2024. I salti di Capodanno si svolgeranno dalle 14:00 alle 16:15, ora della penisola, a Garmisch-Partenkirchen.. Queste le tabelle complete della competizione.

data Programma città 28/12 16:00-18:00 Oberstdorf 29/12 16:45-19:30 Oberstdorf 31/12 13:30-15:00 Garmisch-Partenkirchen 01/01 14:00-16:15 Garmisch-Partenkirchen 02/01 13:00-15:00 Insbruck 03/01 13:00-15:45 Insbruck 05/01 16:00-18:00 Bischofshofen 06/01 16:15-18:45 Bischofshofen

TV: Dove guardi i quattro campionati primaverili di salto con gli sci?

Eurosport 1 trasmetterà l'intera competizione Il salto con gli sci più famoso del mondo. Il norvegese Halvor Aegner Granerud è stato il campione del campionato, conquistando tre delle quattro pole position.

Internet: come seguire online i trampolini di Capodanno?

Il torneo potrà essere seguito online attraverso la piattaforma Eurosport.