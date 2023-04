Salva il suo padrone, un Pikmin, condannato a vagare per mesi nell’Oceano Pacifico

Fiore di Pikmin è un gioco di Niantic, i creatori di Pokémon GO, che funziona come un contapassi: ci incoraggia a camminare e, durante le nostre passeggiate, coltiviamo il mondo con l’aiuto di Pikmin.

Una delle funzioni del gioco è Invia Pikmin in luoghi diversi Per raccogliere le cose e, a seconda della distanza, possono essere necessarie diverse ore o alcuni giorni prima che arrivino.

Ma cosa succede quando fai irruzione nei Pikmin e poi Percorri centinaia o migliaia di chilometri? Beh, incredibilmente, i Pikmin non torneranno automaticamente da te… Percorreranno l’intera distanza, non importa quanto tempo ci vorrà.

L’improbabile salvataggio di un Pikmin mentre vaga nel mezzo dell’Oceano Pacifico

Questo è successo al giocatore di Pikmin Bloom, @serinide su Twitter, che se n’è andato. Da Los Angeles alla Corea entro tre mesi. Dopo averlo raggiunto, un povero Pikmin non è tornato dal suo proprietario con il regalo, quindi ha proceduto ad attraversare l’intero Oceano Pacifico.

Nei tre mesi in cui è stato in Corea, Pikmin non ha avuto il tempo di arrivare. In effetti, era a metà strada, in mezzo all’Oceano Pacifico, all’altezza delle Hawaii… Ma il padrone di casa realizzò qualcosa che sembrava impossibile: “Salva” i Pikmin dall’ariaSull’aereo per Los Angeles in mezzo all’Oceano Pacifico.

Questa storia condivisa da GiochiRadarÈ diventato ampiamente diffuso a causa di quanto fosse surreale il concetto di “salvare Pikmin dall’aria nel mezzo dell’Oceano Pacifico” alimentato l’immaginazione dei fanImmagina come sarebbe salvare un Pikmin affondato con elicotteri militari.

Molti altri giocatori non hanno avuto la fortuna di salvare i loro Pikmin dal cielo, e gli utenti che si sono spostati di molti chilometri con i loro Pikmin nelle spedizioni dovranno farlo. Cammino per mesi: 262 giorni 10 ore dall’Ohio e dall’Australia.

Pikmin Bloom non è uno dei giochi più popolari di Niantic, ma non è nemmeno uno dei peggiori, motivo per cui è sopravvissuto a più cancellazioni all’interno dello studio Pokémon GO.

prossimo da Niantic Sarà Monster Hunter AR che uscirà a settembre 2023, sebbene il suo gioco principale sia ancora Pokémon GO, con dispiacere di molti giocatori.